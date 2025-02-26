Уфимцы выбирают название площади

Изменения в топонимике затронут площадь Набережной реки Белой в Уфе. Администрация города намерена составить опрос, на котором решится, как будет называться объект. Перед этим в мэрии решили дать уфимцам возможность поразмыслить над собственными вариантами. Из множества предложений выберут несколько и вынесут на голосование.