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Posted 26 февраля, 05:43

Published 26 февраля, 05:43

Modified 26 февраля, 09:00

Updated 26 февраля, 09:00

В Уфе переименуют площадь на Набережной

Уфимцы выбирают название площади

26 февраля 2025, 05:43
Фото: Город Уфа / Telegram.

В Уфе переименуют площадь на Набережной

Безымянное общественное пространство в столице Башкирии получит новое имя, неформальные общественные обсуждения этого вопроса, инициированного мэрией Уфы, продолжаются в среду, 26 февраля.

Изменения в топонимике затронут площадь Набережной реки Белой в Уфе. Администрация города намерена составить опрос, на котором решится, как будет называться объект. Перед этим в мэрии решили дать уфимцам возможность поразмыслить над собственными вариантами. Из множества предложений выберут несколько и вынесут на голосование.

Оставить их можно здесь до 9 марта. Среди некоторых предложенных пользователями Сети вариантов: Площадь ветров, Успенская (от исторического названия улицы Сочинской), Аквамариновая, Добрососедская, Дружбы и Белореченская.

Уфимский парк Ленина получит новые фонтаны
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Ранее Mkset раскрывал подробности долгожданной реконструкции парка Ленина в Уфе.

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