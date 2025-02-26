Уфимцев поставили перед сложным выбором

Posted 26 февраля, 04:01
Published 26 февраля, 04:01
Modified 26 февраля, 09:35
Updated 26 февраля, 09:35
Вот только краткие проблемы троих жителей дома. Пенсионер Масхуд Гималетдинов борется с протекающей крышей порядка восьми лет. Стены в квартире покрылись плесенью, а обои пришлось переклеивать уже несколько раз. В квартире Зарины Мироновой потоп уничтожил ремонт, а у Веры Махота плесень также разъедает стены. Похожие обстоятельства в квартирах и у других жителей верхних этажей пятиподъездного дома на 180 квартир.
Чтобы решить проблему, был поднят тариф за капремонт, но вместо ремонта крыши людям поменяли лифты, загнав их в долги. И это при том, что лифты, как рассказывают жильцы, были в хорошем состоянии.
— Здравый смысл подсказывает, что в первую очередь все же нужно было провести капремонт крыши, — считают в Народном фронте и отмечают, что в похожей ситуации оказались десятки домов.
Ранее сообщалось, что в столице Республике Башкортостан у многоэтажки обрушилась кирпичная кладка.