mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 04:01

Published 26 февраля, 04:01

Modified 26 февраля, 09:35

Updated 26 февраля, 09:35

Уфимцам вместо ремонта протекающей крыши установили новые лифты

Уфимцев поставили перед сложным выбором

26 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.

Уфимцам вместо ремонта протекающей крыши установили новые лифты

У дома №19 по улице Рыльского в столице Башкирии протекает кровля, но вместо её ремонта жильцам обновили подъемники, сообщает Народный фронт по региону в среду, 26 февраля.

Вот только краткие проблемы троих жителей дома. Пенсионер Масхуд Гималетдинов борется с протекающей крышей порядка восьми лет. Стены в квартире покрылись плесенью, а обои пришлось переклеивать уже несколько раз. В квартире Зарины Мироновой потоп уничтожил ремонт, а у Веры Махота плесень также разъедает стены. Похожие обстоятельства в квартирах и у других жителей верхних этажей пятиподъездного дома на 180 квартир.

Чтобы решить проблему, был поднят тариф за капремонт, но вместо ремонта крыши людям поменяли лифты, загнав их в долги. И это при том, что лифты, как рассказывают жильцы, были в хорошем состоянии.

— Здравый смысл подсказывает, что в первую очередь все же нужно было провести капремонт крыши, — считают в Народном фронте и отмечают, что в похожей ситуации оказались десятки домов.

Ранее сообщалось, что в столице Республике Башкортостан у многоэтажки обрушилась кирпичная кладка.

Читайте также:
Башкирский детсад покрылся плесеньюМужчина уверовал в СССР и стал преступником в БашкирииВ Уфе обрушился дом
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Капремонт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Крыши#Республика Башкортостан#Многоэтажные дома#Плесень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика