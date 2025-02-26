Уфимцев поставили перед сложным выбором

Вот только краткие проблемы троих жителей дома. Пенсионер Масхуд Гималетдинов борется с протекающей крышей порядка восьми лет. Стены в квартире покрылись плесенью, а обои пришлось переклеивать уже несколько раз. В квартире Зарины Мироновой потоп уничтожил ремонт, а у Веры Махота плесень также разъедает стены. Похожие обстоятельства в квартирах и у других жителей верхних этажей пятиподъездного дома на 180 квартир.