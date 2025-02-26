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Posted 26 февраля, 18:17

Published 26 февраля, 18:17

Modified 26 февраля, 19:17

Updated 26 февраля, 19:17

В Уфе появились плакаты с адресами укрытий

Уфимцев напугали плакаты про атаки дронов

26 февраля 2025, 18:17
Фото: 1MI.

В Уфе появились плакаты с адресами укрытий

Жители башкирской столицы стали обнаруживать в своих домах памятки с информацией об авианалётах, сообщают очевидцы в среду, 26 февраля.

В подъездах некоторые горожане заметили информационные щиты по гражданской обороне. На них излагаются рекомендации по тому, как следует вести себя при атаках беспилотников. Там же можно найти и адреса укрытий в Уфе.

Кроме налётов дронов, разъясняются на табло и другие правила поведения при чрезвычайных происшествиях, таких как химические тревоги, радиационная опасность и затопления. Помимо этого, уфимцам рассказывают о том, как вести себя в укрытиях и что стоит положить в тревожный чемоданчик.

Домофоны Уфы будут оповещать о беспилотниках
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе домофоны оснастили системами оповещения об атаках беспилотников.

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