Уфимцев напугали плакаты про атаки дронов

Кроме налётов дронов, разъясняются на табло и другие правила поведения при чрезвычайных происшествиях, таких как химические тревоги, радиационная опасность и затопления. Помимо этого, уфимцам рассказывают о том, как вести себя в укрытиях и что стоит положить в тревожный чемоданчик.