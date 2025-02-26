Уфимцев напугали плакаты про атаки дронов

Posted 26 февраля, 18:17
Published 26 февраля, 18:17
Modified 26 февраля, 19:17
Updated 26 февраля, 19:17
В подъездах некоторые горожане заметили информационные щиты по гражданской обороне. На них излагаются рекомендации по тому, как следует вести себя при атаках беспилотников. Там же можно найти и адреса укрытий в Уфе.
Кроме налётов дронов, разъясняются на табло и другие правила поведения при чрезвычайных происшествиях, таких как химические тревоги, радиационная опасность и затопления. Помимо этого, уфимцам рассказывают о том, как вести себя в укрытиях и что стоит положить в тревожный чемоданчик.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе домофоны оснастили системами оповещения об атаках беспилотников.