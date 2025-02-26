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Posted 26 февраля, 09:59

Published 26 февраля, 09:59

Modified 26 февраля, 10:07

Updated 26 февраля, 10:07

В Башкирии стали реже жениться и рожать

Уфимцам не нужны семьи и дети

26 февраля 2025, 09:59
Фото: mkset.ru.

В Башкирии стали реже жениться и рожать

В то время, как в других регионах страны аисты трудятся в поте лица, а ЗАГСы ломятся от желающих связать себя узами брака, в Башкирии наблюдается тревожная тенденция, сообщает в среду, 26 февраля, исследовательское агентство «ПромРейтинг».

Согласно исследованию, количество браков в Башкирии сократилось на 10,3% по сравнению с 2023 годом, а рождаемость упала на 7,2%. Этого Республике Башкортостан хватило, чтобы удержаться в топ-10 регионов, где больше всего заключают браки и рожают детей, но динамика вызывает вопросы. В целом по стране ситуация тоже не самая радужная: количество браков снизилось на 7%, а рождаемость — на 3,4%. Лидерами по этим показателям остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где, несмотря на небольшое снижение, показатели все еще высоки.

Так что же происходит в Башкирии? Неужели уфимцы и жители региона разлюбили семьи и детей? Конечно, делать такие категоричные выводы нельзя. На снижение рождаемости и количества браков влияет множество факторов.

— Нестабильность в экономике заставляет людей откладывать создание семьи и рождение детей. Также сказывается поколенческий провал 90-х годов. И стоит учесть, что современное общество все больше ориентировано на карьеру и самореализацию, а создание семьи отходит на второй план. Ну и не очевидный факт — доступность контрацепции, которая позволяет планировать рождение детей, — комментируют эксперты изданию Mkset.
Уфимским семьям вернут налоги
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Как ранее сообщал Mkset, с 2026 года работающие родители в Башкирии смогут платить меньше налогов.

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