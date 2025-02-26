Уфимцам не нужны семьи и дети

Согласно исследованию, количество браков в Башкирии сократилось на 10,3% по сравнению с 2023 годом, а рождаемость упала на 7,2%. Этого Республике Башкортостан хватило, чтобы удержаться в топ-10 регионов, где больше всего заключают браки и рожают детей, но динамика вызывает вопросы. В целом по стране ситуация тоже не самая радужная: количество браков снизилось на 7%, а рождаемость — на 3,4%. Лидерами по этим показателям остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где, несмотря на небольшое снижение, показатели все еще высоки.