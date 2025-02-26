Уфимцам не нужны семьи и дети

Posted 26 февраля, 09:59
Published 26 февраля, 09:59
Modified 26 февраля, 10:07
Updated 26 февраля, 10:07
Согласно исследованию, количество браков в Башкирии сократилось на 10,3% по сравнению с 2023 годом, а рождаемость упала на 7,2%. Этого Республике Башкортостан хватило, чтобы удержаться в топ-10 регионов, где больше всего заключают браки и рожают детей, но динамика вызывает вопросы. В целом по стране ситуация тоже не самая радужная: количество браков снизилось на 7%, а рождаемость — на 3,4%. Лидерами по этим показателям остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где, несмотря на небольшое снижение, показатели все еще высоки.
Так что же происходит в Башкирии? Неужели уфимцы и жители региона разлюбили семьи и детей? Конечно, делать такие категоричные выводы нельзя. На снижение рождаемости и количества браков влияет множество факторов.
— Нестабильность в экономике заставляет людей откладывать создание семьи и рождение детей. Также сказывается поколенческий провал 90-х годов. И стоит учесть, что современное общество все больше ориентировано на карьеру и самореализацию, а создание семьи отходит на второй план. Ну и не очевидный факт — доступность контрацепции, которая позволяет планировать рождение детей, — комментируют эксперты изданию Mkset.