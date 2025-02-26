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Posted 26 февраля, 11:54

Published 26 февраля, 11:54

Modified 26 февраля, 11:56

Updated 26 февраля, 11:56

Уфимские дети стали зарабатывать больше родителей

Уфимские дети стали зарабатывать больше родителей

26 февраля 2025, 11:54
Фото: 1MI.
В Уфе рынок труда перевернулся с ног на голову: подростки зарабатывают все больше, и их доходы стремительно растут, сообщают в среду, 26 февраля, аналитики «Авито Работа».

По данным, средние предлагаемые зарплаты для работающих подростков (от 16 лет) выросли на 71% за год. В январе 2025 года уфимские тинейджеры с фиксированным графиком могли рассчитывать в среднем на 52 286 рублей в месяц. Какие профессии наиболее популярны среди молодежи? Безусловный лидер — сфера доставки. Число вакансий курьеров для подростков увеличилось на 94%, а средняя зарплата достигла 71 115 рублей в месяц. Также вырос спрос на подростков в качестве почтальонов (2000 рублей за смену) и фотографов (23 616 рублей в месяц при фиксированном графике).

— Этот тренд связан с острым дефицитом кадров и готовностью работодателей привлекать молодых специалистов, предлагая им все более выгодные условия, — считают эксперты.

Однако стоит помнить, что для сотрудников от 16 до 18 лет существуют ограничения по рабочему времени, и важно совмещать работу с учебой.

Как ранее сообщал Mkset, центр занятости напомнил суммы выплат на 2025 год для жителей региона, не имеющих работы и заработка.

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