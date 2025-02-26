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Posted 26 февраля, 13:59

Published 26 февраля, 13:59

Modified 26 февраля, 14:01

Updated 26 февраля, 14:01

Уфимки могут сделать ЭКО по квоте

Уфимки могут сделать ЭКО по квоте

26 февраля 2025, 13:59
Фото: 1MI.
В Уфе возможно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по квоте в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает в среду, 26 февраля, Минздрав Башкирии.

На конец февраля 2025 года уже 1 963 жительницы Башкирии ожидают своей очереди на ЭКО по ОМС. При этом 400 женщинам необходимо срочно явиться по адресу: Гафури, 74 до 17 марта, чтобы получить свою квоту. Кроме того, 490 пациенток находятся в списке на криоперенос эмбрионов, при котором используются замороженные эмбрионы. Как стало известно, 150 из них также могут уже прийти за квотой.

Кто может претендовать на ЭКО по ОМС?

Для получения услуги необходимо соответствовать нескольким критериям:

  • Быть гражданкой Российской Федерации.
  • Иметь действующий полис ОМС.
  • Иметь подтвержденный диагноз «бесплодие». Диагноз ставится в случае, если женщина не может забеременеть в течение года при регулярной половой жизни без контрацепции. Для женщин старше 35 лет этот период сокращается.

Как ранее сообщал Mkset, размер пособий для будущих мам в Башкортостане перевалил за миллион рублей.

Беременным уфимкам будут платить больше миллиона рублей
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