Уфимки могут сделать ЭКО по квоте

На конец февраля 2025 года уже 1 963 жительницы Башкирии ожидают своей очереди на ЭКО по ОМС. При этом 400 женщинам необходимо срочно явиться по адресу: Гафури, 74 до 17 марта, чтобы получить свою квоту. Кроме того, 490 пациенток находятся в списке на криоперенос эмбрионов, при котором используются замороженные эмбрионы. Как стало известно, 150 из них также могут уже прийти за квотой.