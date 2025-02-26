Уфимки могут сделать ЭКО по квоте

Posted 26 февраля, 13:59
Published 26 февраля, 13:59
Modified 26 февраля, 14:01
Updated 26 февраля, 14:01
На конец февраля 2025 года уже 1 963 жительницы Башкирии ожидают своей очереди на ЭКО по ОМС. При этом 400 женщинам необходимо срочно явиться по адресу: Гафури, 74 до 17 марта, чтобы получить свою квоту. Кроме того, 490 пациенток находятся в списке на криоперенос эмбрионов, при котором используются замороженные эмбрионы. Как стало известно, 150 из них также могут уже прийти за квотой.
Для получения услуги необходимо соответствовать нескольким критериям:
Как ранее сообщал Mkset, размер пособий для будущих мам в Башкортостане перевалил за миллион рублей.