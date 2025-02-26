Туризму Башкирии угрожают хозяева леса

Непрошенные гости стали посещать территорию неподалёку от гостиницы в Старосубхангулово, райцентра Бурзянского района Башкирии. Так, в последнюю свою вылазку волки растерзали марала в паре сотен метров от отеля. Местные жители уверены — недалёк день, когда клыкастые решат проявить агрессию и по отношению к людям.