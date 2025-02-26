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Posted 26 февраля, 05:50

Published 26 февраля, 05:50

Modified 26 февраля, 08:50

Updated 26 февраля, 08:50

Волков заметили у гостиницы в Башкирии

Туризму Башкирии угрожают хозяева леса

26 февраля 2025, 05:50
Фото: pxhere.com.

Волков заметили у гостиницы в Башкирии

Постояльцами одного из отелей Башкортостана стали лесные хищники, об участившихся случаях нападений волков сообщают в Сети в среду, 26 февраля.

Непрошенные гости стали посещать территорию неподалёку от гостиницы в Старосубхангулово, райцентра Бурзянского района Башкирии. Так, в последнюю свою вылазку волки растерзали марала в паре сотен метров от отеля. Местные жители уверены — недалёк день, когда клыкастые решат проявить агрессию и по отношению к людям.

Между тем интересен и изощрённый способ охоты волков — несчастных жертв стая загоняет на местную скалу, а когда животное падает с неё и травмируется, лесным хозяевам остаётся только растерзать обездвиженную добычу.

Видео: pxhere.com.
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Ранее Mkset сообщал о том, что волк едва не растерзал любителя лыжного спорта в башкирском Межгорье.

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