Туризму Башкирии угрожают хозяева леса

Posted 26 февраля, 05:50
Published 26 февраля, 05:50
Modified 26 февраля, 08:50
Updated 26 февраля, 08:50
Непрошенные гости стали посещать территорию неподалёку от гостиницы в Старосубхангулово, райцентра Бурзянского района Башкирии. Так, в последнюю свою вылазку волки растерзали марала в паре сотен метров от отеля. Местные жители уверены — недалёк день, когда клыкастые решат проявить агрессию и по отношению к людям.
Между тем интересен и изощрённый способ охоты волков — несчастных жертв стая загоняет на местную скалу, а когда животное падает с неё и травмируется, лесным хозяевам остаётся только растерзать обездвиженную добычу.
Ранее Mkset сообщал о том, что волк едва не растерзал любителя лыжного спорта в башкирском Межгорье.