Царапины на стекле исчезнут! 4 простых метода, которые сработают на 100%

Если у вас есть царапины на стеклянных окнах или других крупных поверхностях, то пищевой содой можно избавиться от мелких повреждений. Для этого нужно смешать соду с водой до образования пасты. Полученную смесь нанесите на фланелевую салфетку и аккуратно полируйте поврежденное место. Сода имеет абразивные свойства, которые помогают удалить повреждения, не оставляя следов. После того как вы закончите обработку, не забудьте тщательно вымыть стекло водой и протереть его средствами для мытья стекол, чтобы избавиться от лишних остатков пасты.