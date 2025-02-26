Странные столбы света заметили в Уфе

Световые столбы чаще всего можно увидеть во время морозов, когда в воздухе поднимаются кристаллы льда. В то время как свет проходит через кристаллы, он преломляется и отражается, создавая видимые вертикальные столбы света. Столбы могут появляться от разных источников света. Например, уличных фонарей и других факторов светового загрязнения.