Странные столбы света заметили в Уфе

Posted 26 февраля, 11:04
Published 26 февраля, 11:04
Modified 26 февраля, 11:55
Updated 26 февраля, 11:55
— Была свидетелем световых столбов. Это бывает после оттепели перед морозами, — пишет Любовь П., хотя в Уфе, наоборот, были морозы и наступило потепление.
— Это невидимая космическая энергия, — считает Булат З.
— Тоже мне диковина, — написала Райля А.
Световые столбы чаще всего можно увидеть во время морозов, когда в воздухе поднимаются кристаллы льда. В то время как свет проходит через кристаллы, он преломляется и отражается, создавая видимые вертикальные столбы света. Столбы могут появляться от разных источников света. Например, уличных фонарей и других факторов светового загрязнения.
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