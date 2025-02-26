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Posted 26 февраля, 11:04

Published 26 февраля, 11:04

Modified 26 февраля, 11:55

Updated 26 февраля, 11:55

Световые столбы появились в Уфе

Странные столбы света заметили в Уфе

26 февраля 2025, 11:04
Фото: Паблик «Уфа. Новости. Башкортостан» во «ВКонтакте».

Световые столбы появились в Уфе

Световые столбы сфотографировали в столице Республики Башкортостан, сообщается в городском паблике «Уфа. Новости. Башкортостан» в среду, 26 февраля.
— Была свидетелем световых столбов. Это бывает после оттепели перед морозами, — пишет Любовь П., хотя в Уфе, наоборот, были морозы и наступило потепление.
— Это невидимая космическая энергия, — считает Булат З.
— Тоже мне диковина, — написала Райля А.
Странный туман разгадывают в Башкирии
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Световые столбы чаще всего можно увидеть во время морозов, когда в воздухе поднимаются кристаллы льда. В то время как свет проходит через кристаллы, он преломляется и отражается, создавая видимые вертикальные столбы света. Столбы могут появляться от разных источников света. Например, уличных фонарей и других факторов светового загрязнения.

Ранее Mkset писал, что столицу Республики Башкортостан заволокла странная дымка.

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