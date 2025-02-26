Синоптики предрекли Башкирии резкую смену погоду

Posted 26 февраля, 12:21
Published 26 февраля, 12:21
Modified 26 февраля, 12:34
Updated 26 февраля, 12:34
Завтра, 27 февраля, в Республике Башкортостан пройдёт снег. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбики термометра опустится до -9°C…-14°C, а когда будет ясно, то похолодает до -15°C…-20°C. Днём прогнозируется -3°C…-9°C, а в горах и вовсе до нуля.
Погода в Уфе завтра, в четверг, будет снежной, но только ночью. Днём осадков не предвидится. Ночью ожидается -11°C…-13°C, а в светлое время суток будет -4°C…-6°C.
На участках некоторых дорог в утренние часы будет туман.
Ранее Mkset писал о подготовке к грядущему паводку в Республике Башкортостан. По наихудшему сценарию может подтопить 313 населённых пунктов в различных районах.