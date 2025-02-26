Синоптики предрекли Башкирии резкую смену погоду

Завтра, 27 февраля, в Республике Башкортостан пройдёт снег. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбики термометра опустится до -9°C…-14°C, а когда будет ясно, то похолодает до -15°C…-20°C. Днём прогнозируется -3°C…-9°C, а в горах и вовсе до нуля.