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Posted 26 февраля, 12:21

Published 26 февраля, 12:21

Modified 26 февраля, 12:34

Updated 26 февраля, 12:34

В Башкирии грядёт потепление

Синоптики предрекли Башкирии резкую смену погоду

26 февраля 2025, 12:21
Фото: 1MI.

В Башкирии грядёт потепление

Башкортостанские синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 27 февраля, в регионе и его столице, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Завтра, 27 февраля, в Республике Башкортостан пройдёт снег. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбики термометра опустится до -9°C…-14°C, а когда будет ясно, то похолодает до -15°C…-20°C. Днём прогнозируется -3°C…-9°C, а в горах и вовсе до нуля.

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Погода в Уфе завтра, в четверг, будет снежной, но только ночью. Днём осадков не предвидится. Ночью ожидается -11°C…-13°C, а в светлое время суток будет -4°C…-6°C.

На участках некоторых дорог в утренние часы будет туман.

Ранее Mkset писал о подготовке к грядущему паводку в Республике Башкортостан. По наихудшему сценарию может подтопить 313 населённых пунктов в различных районах.

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