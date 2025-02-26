Семь человек разбились в страшном ДТП в Башкирии

Posted 26 февраля, 06:52
Published 26 февраля, 06:52
Modified 26 февраля, 08:35
Updated 26 февраля, 08:35
Возле деревни Карагай-Юрт лоб в лоб столкнулись две легковушки. В жесткой дорожной аварии пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Пятеро из пострадавших экстренно доставлены в медучреждение.
Также отмечено, что из-за столкновения в отечественной «двенадцатой» зажало женщину. Спасатели смогли её достать, разрезав металл, и передали медикам.
В Госкомитете призвали автолюбителей быть особенно внимательными на дорогах, особенно, в непогоду.
Ранее сообщалось, что в башкирском городе девушка чудом осталась жива после дорожной аварии. Очевидцы выложили видео происшествия и поспорили о том, кто виноват в данной ситуации.