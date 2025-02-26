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Posted 26 февраля, 06:52

Published 26 февраля, 06:52

Modified 26 февраля, 08:35

Updated 26 февраля, 08:35

Семь человек пострадали в аварии в Башкирии

Семь человек разбились в страшном ДТП в Башкирии

26 февраля 2025, 06:52
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Семь человек пострадали в аварии в Башкирии

ДТП с семью пострадавшими произошло в Белорецком районе Республики Башкортостан минувшей ночью, сообщает Госкомитет РБ по ЧС в среду, 26 февраля.

Возле деревни Карагай-Юрт лоб в лоб столкнулись две легковушки. В жесткой дорожной аварии пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Пятеро из пострадавших экстренно доставлены в медучреждение.

Также отмечено, что из-за столкновения в отечественной «двенадцатой» зажало женщину. Спасатели смогли её достать, разрезав металл, и передали медикам.

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В Госкомитете призвали автолюбителей быть особенно внимательными на дорогах, особенно, в непогоду.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе девушка чудом осталась жива после дорожной аварии. Очевидцы выложили видео происшествия и поспорили о том, кто виноват в данной ситуации.

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