Сегодня в Уфе: сухой закон, загадочный туман и взлёт цен

Согласно исследованию, в Уфе аренда студий и «однушек» до 32 квадратных метров подскочила в стоимости на 31,8% за год, и теперь средняя цена составляет ₽20 948 в месяц. Это, конечно, не рекорд по стране (в Чите цены взлетели аж на 86,4%), но ощутимо бьет по карману. В целом по России, как отмечают эксперты, маленькие квартиры подорожали в среднем на 30,8% за год и теперь стоят ₽23 006 в месяц. Москва тоже не отстает — цены там подскочили на 26,4%, достигнув ₽53 684 в месяц.