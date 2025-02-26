Сегодня в Уфе: сухой закон, загадочный туман и взлёт цен

Posted 26 февраля, 19:00
Published 26 февраля, 19:00
Modified 26 февраля, 19:52
Updated 26 февраля, 19:52
В Уфе в четверг, 27 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -11°C…-13°C, днём -4°C…-6°C.
В четверг, 27 февраля, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
В Республике Башкортостан с 1 марта начнётся действие запрета на торговлю алкоголем в жилой зоне ночью.
По словам спикера Курултая РБ Константина Толкачева, новый запрет позволит решить проблему магазинов в жилых массивах, которые маскируются под точки общественного питания и фактически продают спиртное круглосуточно.
Законом установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита (за исключением ресторанов) с 23:00 до 08:00, в случае если точка находится в многоквартирном доме или рядом с жилым зданием.
Уфу заволокла странная дымка. В городе зафиксированы превышения концентрации опасных веществ.
Особенно отличился изопропилбензол, который в одной из точек города — на улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) — достиг уровня 4,2 ПДК. Кроме того, на улице Мира, 11 (ПНЗ №12) и на той же улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) было отмечено превышение ПДК сероводорода, достигавшее 1,8 и 4,0 ПДК соответственно.
Изопропилбензол (кумол) — это бесцветная жидкость с резким запахом, которую используют в промышленности. Длительное воздействие этого вещества может привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей.
Сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц. Даже в небольших концентрациях он может вызывать головную боль, тошноту и головокружение.
Любимый вандалами сквер «Юнармейцев» обновят в Уфе. В этом сквере в 2020 году был установлен арт-объект «Победа», состоящий из шести соответствующих букв, на которые нанесены тематические фотографии. Стела стояла нетронутой почти четыре года, но в 2024 году здесь начали орудовать вандалы. Буквы постоянно повреждались и их восстанавливали, но вандализм продолжился.
Аренда малогабаритных квартир в Уфе стала настоящим испытанием для кошелька, сообщает федеральный портал «Мир квартир».
Согласно исследованию, в Уфе аренда студий и «однушек» до 32 квадратных метров подскочила в стоимости на 31,8% за год, и теперь средняя цена составляет ₽20 948 в месяц. Это, конечно, не рекорд по стране (в Чите цены взлетели аж на 86,4%), но ощутимо бьет по карману. В целом по России, как отмечают эксперты, маленькие квартиры подорожали в среднем на 30,8% за год и теперь стоят ₽23 006 в месяц. Москва тоже не отстает — цены там подскочили на 26,4%, достигнув ₽53 684 в месяц.