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Posted 26 февраля, 19:00

Published 26 февраля, 19:00

Modified 26 февраля, 19:52

Updated 26 февраля, 19:52

Сегодня в Уфе: сухой закон, загадочный туман и взлёт цен

Сегодня в Уфе: сухой закон, загадочный туман и взлёт цен

26 февраля 2025, 19:00
Фото: https://bolshayastrana.com
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Все свежие новости, что нужно знать в Уфе на сегодня, 27 февраля.

Погода в Уфе 27 февраля

В Уфе в четверг, 27 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -11°C…-13°C, днём -4°C…-6°C.

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Перекрытия дорог в Уфе 27 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 1–2 марта, 8–9 марта, 15–16 марта.
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Отключения воды в Уфе 27 февраля

В четверг, 27 февраля, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

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Главные новости Уфы на сегодня, 27 февраля

Запрет «наливаек»

В Республике Башкортостан с 1 марта начнётся действие запрета на торговлю алкоголем в жилой зоне ночью.

По словам спикера Курултая РБ Константина Толкачева, новый запрет позволит решить проблему магазинов в жилых массивах, которые маскируются под точки общественного питания и фактически продают спиртное круглосуточно.

Законом установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита (за исключением ресторанов) с 23:00 до 08:00, в случае если точка находится в многоквартирном доме или рядом с жилым зданием.

Башкирский «Сайлент-Хилл»

Уфу заволокла странная дымка. В городе зафиксированы превышения концентрации опасных веществ.

Особенно отличился изопропилбензол, который в одной из точек города — на улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) — достиг уровня 4,2 ПДК. Кроме того, на улице Мира, 11 (ПНЗ №12) и на той же улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) было отмечено превышение ПДК сероводорода, достигавшее 1,8 и 4,0 ПДК соответственно.

Изопропилбензол (кумол) — это бесцветная жидкость с резким запахом, которую используют в промышленности. Длительное воздействие этого вещества может привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей.

Сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц. Даже в небольших концентрациях он может вызывать головную боль, тошноту и головокружение.

Многострадальный сквер

Любимый вандалами сквер «Юнармейцев» обновят в Уфе. В этом сквере в 2020 году был установлен арт-объект «Победа», состоящий из шести соответствующих букв, на которые нанесены тематические фотографии. Стела стояла нетронутой почти четыре года, но в 2024 году здесь начали орудовать вандалы. Буквы постоянно повреждались и их восстанавливали, но вандализм продолжился.

Взлёт цен на квартиры

Аренда малогабаритных квартир в Уфе стала настоящим испытанием для кошелька, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Согласно исследованию, в Уфе аренда студий и «однушек» до 32 квадратных метров подскочила в стоимости на 31,8% за год, и теперь средняя цена составляет ₽20 948 в месяц. Это, конечно, не рекорд по стране (в Чите цены взлетели аж на 86,4%), но ощутимо бьет по карману. В целом по России, как отмечают эксперты, маленькие квартиры подорожали в среднем на 30,8% за год и теперь стоят ₽23 006 в месяц. Москва тоже не отстает — цены там подскочили на 26,4%, достигнув ₽53 684 в месяц.

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