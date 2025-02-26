Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Яркий» на 2,2 млрд рублей

Posted 26 февраля, 06:42
Published 26 февраля, 06:42
Modified 26 февраля, 06:52
Updated 26 февраля, 06:52
В новых домах будет 231 квартира, а общая площадь жилья составит 7,4 тыс. кв. м. Строительство началось во втором квартале 2024 года, сдача в эксплуатацию запланирована во втором квартале 2026 года.
— Все мы видим, как за последние годы преобразилась столица Башкортостана. Построены десятки новых жилых и офисных зданий с оригинальной архитектурой и продуманной инфраструктурой, появились уютные зоны отдыха, детские площадки. Все эти изменения способствуют тому, что Уфа становится более современным и комфортным городом для жизни, сохраняя свое историческое наследие. Мы рады поддерживать застройщиков и вместе с ними помогать развитию Уфы, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— В сотрудничестве со Сбером мы строим жилой комплекс в экологически чистом районе Уфы. В рамках реализации проекта планируется не только возвести комплекс жилых домов, но и благоустроить прилегающую территорию — набережную и парковую зону. Уверена, что вечерние прогулки станут для жителей доброй традицией, — прокомментировала директор ООО СЗ «Яркий 8.1» Елена Самойленко.
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