mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:42

Published 26 февраля, 06:42

Modified 26 февраля, 06:52

Updated 26 февраля, 06:52

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Яркий» на 2,2 млрд рублей

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Яркий» на 2,2 млрд рублей

26 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI.
Реклама. ПАО Сбербанк. erid: 2W5zFJF5CZN
Сбербанк предоставил проектное финансирование ООО СЗ «Яркий 8.1» на строительство жилого комплекса «Яркий» восточнее озера Кустаревское в Демском районе Уфы. Объем кредитования составил 2,2 млрд рублей.

В новых домах будет 231 квартира, а общая площадь жилья составит 7,4 тыс. кв. м. Строительство началось во втором квартале 2024 года, сдача в эксплуатацию запланирована во втором квартале 2026 года.

— Все мы видим, как за последние годы преобразилась столица Башкортостана. Построены десятки новых жилых и офисных зданий с оригинальной архитектурой и продуманной инфраструктурой, появились уютные зоны отдыха, детские площадки. Все эти изменения способствуют тому, что Уфа становится более современным и комфортным городом для жизни, сохраняя свое историческое наследие. Мы рады поддерживать застройщиков и вместе с ними помогать развитию Уфы, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
 — В сотрудничестве со Сбером мы строим жилой комплекс в экологически чистом районе Уфы. В рамках реализации проекта планируется не только возвести комплекс жилых домов, но и благоустроить прилегающую территорию — набережную и парковую зону. Уверена, что вечерние прогулки станут для жителей доброй традицией, — прокомментировала директор ООО СЗ «Яркий 8.1» Елена Самойленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика