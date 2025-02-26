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Posted 26 февраля, 04:38

Published 26 февраля, 04:38

Modified 26 февраля, 09:16

Updated 26 февраля, 09:16

В Башкирии установят самолёт-памятник

Самолёт сделают памятником в Башкирии

26 февраля 2025, 04:38
Фото: mkset.ru.

В Башкирии установят самолёт-памятник

В башкирском городе Октябрьский в парке Победы планируется пополнить музей боевой техники, установив самолет под открытым небом, сообщает глава местной администрации Алексей Пальчинский в среду, 26 февраля.

Также чиновник сообщил и о других планах по преображению города. Власти определят место закладки аллеи к юбилею Победы и объёмы предстоящего ремонта дорог, который начнётся 7 апреля, если позволит погода.

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Кроме того, мэр Алексей Пальчинский сообщил, что установленные в Октябрьском новые камеры видеонаблюдения с 1 марта начнут фиксировать нарушения ПДД: стоп-линию, ремень безопасности, разговор по телефону и прочие действия водителей.

В завершение поста чиновник добавил, что 2 марта на площади Ленина горожане будут праздновать Масленицу.

Ранее уфимские власти сообщали о судьбе легендарного кинотеатра «Победа» в Черниковке.

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