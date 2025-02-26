Самолёт сделают памятником в Башкирии

Posted 26 февраля, 04:38
Published 26 февраля, 04:38
Modified 26 февраля, 09:16
Updated 26 февраля, 09:16
Также чиновник сообщил и о других планах по преображению города. Власти определят место закладки аллеи к юбилею Победы и объёмы предстоящего ремонта дорог, который начнётся 7 апреля, если позволит погода.
Кроме того, мэр Алексей Пальчинский сообщил, что установленные в Октябрьском новые камеры видеонаблюдения с 1 марта начнут фиксировать нарушения ПДД: стоп-линию, ремень безопасности, разговор по телефону и прочие действия водителей.
В завершение поста чиновник добавил, что 2 марта на площади Ленина горожане будут праздновать Масленицу.
Ранее уфимские власти сообщали о судьбе легендарного кинотеатра «Победа» в Черниковке.