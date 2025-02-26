Рецепт лёгкого и быстрого похудения нашли в Уфе

Posted 26 февраля, 10:40
Published 26 февраля, 10:40
Modified 26 февраля, 11:41
Updated 26 февраля, 11:41
Минздрав региона отчитался об успешном завершении программы «Будь легче!», в которой жители Уфы смогли сбросить вес под контролем врачей. Главная фишка программы — комплексный подход к снижению веса. Участников не сажали на строгие диеты и не изнуряли тренировками. Вместо этого врачи обучали их правильному питанию, физической активности и методам контроля веса.
По итогу, 95 участников, включая 30 детей, сбросили в общей сложности 469,2 кг. Рекордсмен среди участников проекта сбросил 15 кг. Но дело не только в цифрах. Участники программы отмечают, что стали чувствовать себя лучше, энергичнее и здоровее. Кроме того, растет интерес к спорту и здоровому питанию среди жителей Уфы.
Врачи не просто давали общие рекомендации, а подходили к каждому участнику индивидуально, учитывая его особенности и потребности. Это позволило добиться максимального эффекта и избежать вреда для здоровья. Проект Республиканского центра здоровья и медпрофилактики будет продолжен и в 2025 году.
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