Рецепт лёгкого и быстрого похудения нашли в Уфе

По итогу, 95 участников, включая 30 детей, сбросили в общей сложности 469,2 кг. Рекордсмен среди участников проекта сбросил 15 кг. Но дело не только в цифрах. Участники программы отмечают, что стали чувствовать себя лучше, энергичнее и здоровее. Кроме того, растет интерес к спорту и здоровому питанию среди жителей Уфы.