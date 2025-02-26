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Posted 26 февраля, 10:40

Published 26 февраля, 10:40

Modified 26 февраля, 11:41

Updated 26 февраля, 11:41

Уфимцы похудели на 470 кг

Рецепт лёгкого и быстрого похудения нашли в Уфе

26 февраля 2025, 10:40
Фото: FreePik.

Уфимцы похудели на 470 кг

Уфимцы больше не ищут волшебные таблетки для похудения: секрет стройности оказался гораздо проще и доступнее, сообщает в среду, 26 февраля, Минздрав Башкирии.

Минздрав региона отчитался об успешном завершении программы «Будь легче!», в которой жители Уфы смогли сбросить вес под контролем врачей. Главная фишка программы — комплексный подход к снижению веса. Участников не сажали на строгие диеты и не изнуряли тренировками. Вместо этого врачи обучали их правильному питанию, физической активности и методам контроля веса.

По итогу, 95 участников, включая 30 детей, сбросили в общей сложности 469,2 кг. Рекордсмен среди участников проекта сбросил 15 кг. Но дело не только в цифрах. Участники программы отмечают, что стали чувствовать себя лучше, энергичнее и здоровее. Кроме того, растет интерес к спорту и здоровому питанию среди жителей Уфы.

Врачи не просто давали общие рекомендации, а подходили к каждому участнику индивидуально, учитывая его особенности и потребности. Это позволило добиться максимального эффекта и избежать вреда для здоровья. Проект Республиканского центра здоровья и медпрофилактики будет продолжен и в 2025 году.

Башкирские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии
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Как ранее сообщал Mkset, ранняя диагностика онкологических заболеваний в Башкирии вышла на новый уровень благодаря расширению лицензирования по эндоскопии.

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