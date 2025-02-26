Пьяная погоня закончилась в больнице

За рулём «Калины» оказался горожанин в возрасте 29 лет. Освидетельствование в патрульной машине показало, что он пьян, однако молодой человек не согласился с результатами прибора. Тогда сотрудники ГАИ предложили ему пройти процедуру в медучреждении, от чего он тоже потом отказался.