Пьяная погоня закончилась в больнице

Posted 26 февраля, 10:01
Published 26 февраля, 10:01
Modified 26 февраля, 10:11
Updated 26 февраля, 10:11
На улице Ленина сотрудники ДПС попытались остановить «Ладу Калину», но водитель не выполнил требования автоинспекторов, а, наоборот, прибавил газу. Началась погоня, которая завершилась сносом шлагбаума на территории больницы. Там лихач и остановился.
За рулём «Калины» оказался горожанин в возрасте 29 лет. Освидетельствование в патрульной машине показало, что он пьян, однако молодой человек не согласился с результатами прибора. Тогда сотрудники ГАИ предложили ему пройти процедуру в медучреждении, от чего он тоже потом отказался.
На мужчину составлены два протокола — за отказ прохождения медосвидетельствования и неповиновение сотрудникам. Машина отправилась на штрафстоянку.