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Posted 26 февраля, 10:01

Published 26 февраля, 10:01

Modified 26 февраля, 10:11

Updated 26 февраля, 10:11

Погоня в Башкирии закончилась сносом шлагбаума больницы

Пьяная погоня закончилась в больнице

26 февраля 2025, 10:01
Фото: 1MI.

Погоня в Башкирии закончилась сносом шлагбаума больницы

Погоня за пьяным водителем в башкирском городе Туймазы закончилась на территории медучреждения, сообщает Госавтоинспекция Башкирии в среду, 26 февраля.

На улице Ленина сотрудники ДПС попытались остановить «Ладу Калину», но водитель не выполнил требования автоинспекторов, а, наоборот, прибавил газу. Началась погоня, которая завершилась сносом шлагбаума на территории больницы. Там лихач и остановился.

ГАИ РБ

За рулём «Калины» оказался горожанин в возрасте 29 лет. Освидетельствование в патрульной машине показало, что он пьян, однако молодой человек не согласился с результатами прибора. Тогда сотрудники ГАИ предложили ему пройти процедуру в медучреждении, от чего он тоже потом отказался.

На мужчину составлены два протокола — за отказ прохождения медосвидетельствования и неповиновение сотрудникам. Машина отправилась на штрафстоянку.

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Ранее сообщалось о погоне в Салаватском районе Башкирии, которая закончилась стрельбой.

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