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Posted 26 февраля, 13:44

Published 26 февраля, 13:44

Modified 26 февраля, 13:47

Updated 26 февраля, 13:47

Арестованные уфимские кадеты заявили о давлении в СИЗО

Путина просят спасти уфимских кадетов

26 февраля 2025, 13:44
Фото: пресс-служба главы РБ (архивное фото, не имеет отношения к участникам событий).

Арестованные уфимские кадеты заявили о давлении в СИЗО

Родители кадетов, задержанных за массовую драку с другими воспитанниками учреждения, в среду, 26 февраля, раскрыли Mkset подробности инцидента, заставляющие усомниться в официальной версии событий.

Напомним, громкий скандал с Уфимской общеобразовательной школой-интернатом прогремел в ноябре 2024 года. Неподалёку от здания организации столкнулись «стенка на стенку» учащиеся 11-х и 10-х классов. Многие пострадавшие в потасовке попали в больницу с серьёзными травмами. Нескольких участников мордобоя задержали.

Наиболее распространённой считалась версия о том, что конфликт спровоцировали старшеклассники, якобы регулярно издевавшиеся над младшими товарищами.

Родители же арестованных по делу одиннадцатиклассников показали картину в несколько ином свете. Кроме того, если верить уфимцам, задержанные дети столкнулись с давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Видео: mkset.ru.

Так, мать одного из арестованных старшеклассников — Татьяна — указала на то, что конфликт спровоцировали именно младшие воспитанники. Якобы ученики оставили матерную и оскорбительную надпись на плацу.

— Всё хотят выставить так, будто наши дети всё спланировали и напали на младшеклассников. Фактически же, драка получилась спонтанно, столкновение было именно обоюдным. Обычную драку мальчишек-школьников выставили как заранее спланированную хулиганскую диверсию.

Татьяна утверждает, ее сына — Павла арестовали как взрослого человека, несмотря на то, что он несовершеннолетний и поместили в изолятор, хотя он учится в 11 классе, а в СИЗО-1 РБ нет 11 класса.

— Конституцией РФ установлена обязанность государства при любых обстоятельствах обеспечить получение несовершеннолетним общего специального образования. Только это основание являлось препятствием для помещения Павла в изолятор. Суд на этом основании обязан был отказать в ходатайстве следователя об аресте, а прокурор возразить, но он напротив — поддержал позицию следствия.
— Уже два месяца несовершеннолетний Павел содержится в изоляторе словно взрослый, матерый уголовник. При этом в июне ему нужно будет сдавать ЕГЭ, но Павел из-за действий следователя, судьи и прокурора пропускает обучение.

Родители школьников обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину.

Дедовщина и разборки «стенка на стенку»: самая жестокая «кадетка» Башкирии
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