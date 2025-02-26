Путина просят спасти уфимских кадетов

Posted 26 февраля, 13:44
Published 26 февраля, 13:44
Modified 26 февраля, 13:47
Updated 26 февраля, 13:47
Напомним, громкий скандал с Уфимской общеобразовательной школой-интернатом прогремел в ноябре 2024 года. Неподалёку от здания организации столкнулись «стенка на стенку» учащиеся 11-х и 10-х классов. Многие пострадавшие в потасовке попали в больницу с серьёзными травмами. Нескольких участников мордобоя задержали.
Наиболее распространённой считалась версия о том, что конфликт спровоцировали старшеклассники, якобы регулярно издевавшиеся над младшими товарищами.
Родители же арестованных по делу одиннадцатиклассников показали картину в несколько ином свете. Кроме того, если верить уфимцам, задержанные дети столкнулись с давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Так, мать одного из арестованных старшеклассников — Татьяна — указала на то, что конфликт спровоцировали именно младшие воспитанники. Якобы ученики оставили матерную и оскорбительную надпись на плацу.
— Всё хотят выставить так, будто наши дети всё спланировали и напали на младшеклассников. Фактически же, драка получилась спонтанно, столкновение было именно обоюдным. Обычную драку мальчишек-школьников выставили как заранее спланированную хулиганскую диверсию.
Татьяна утверждает, ее сына — Павла арестовали как взрослого человека, несмотря на то, что он несовершеннолетний и поместили в изолятор, хотя он учится в 11 классе, а в СИЗО-1 РБ нет 11 класса.
— Конституцией РФ установлена обязанность государства при любых обстоятельствах обеспечить получение несовершеннолетним общего специального образования. Только это основание являлось препятствием для помещения Павла в изолятор. Суд на этом основании обязан был отказать в ходатайстве следователя об аресте, а прокурор возразить, но он напротив — поддержал позицию следствия.
— Уже два месяца несовершеннолетний Павел содержится в изоляторе словно взрослый, матерый уголовник. При этом в июне ему нужно будет сдавать ЕГЭ, но Павел из-за действий следователя, судьи и прокурора пропускает обучение.
Родители школьников обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину.