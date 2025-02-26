Погибшего на СВО полицейского похоронили в Башкирии

Перед отправкой на спецоперацию у горожанина уже был опыт боевых действий. В начале «нулевых» он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Служил также в рядах МВД. Второй раз прибыть в отпуск с контрактной службы в зоне СВО ему нее довелось. Мужчина погиб при исполнении долга. Дата и локация гибели местными властями не уточняется.