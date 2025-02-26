Погибшего на СВО полицейского похоронили в Башкирии

Posted 26 февраля, 15:53
Published 26 февраля, 15:53
Modified 26 февраля, 19:39
Updated 26 февраля, 19:39
Как гласит некролог, житель Салавата находился в рядах бойцов СВО с 2023 года. Притом побывать там он успел дважды. После первой командировки Давлетбердин был награждён Почётной грамотой МВД Башкирии.
Перед отправкой на спецоперацию у горожанина уже был опыт боевых действий. В начале «нулевых» он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Служил также в рядах МВД. Второй раз прибыть в отпуск с контрактной службы в зоне СВО ему нее довелось. Мужчина погиб при исполнении долга. Дата и локация гибели местными властями не уточняется.
Ранее Mkset сообщал о гибели на СВО уроженца Белорецкого района.