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Posted 26 февраля, 15:53

Published 26 февраля, 15:53

Modified 26 февраля, 19:39

Updated 26 февраля, 19:39

Ветеран Чеченской кампании из Башкирии погиб на СВО

Погибшего на СВО полицейского похоронили в Башкирии

26 февраля 2025, 15:53
Фото: gazetavibor.ru.

Ветеран Чеченской кампании из Башкирии погиб на СВО

В зоне боевых действий получил смертельное ранение уроженец Башкортостана Олег Давлетбердин, сообщают салаватские издания и паблики в среду, 26 февраля.

Как гласит некролог, житель Салавата находился в рядах бойцов СВО с 2023 года. Притом побывать там он успел дважды. После первой командировки Давлетбердин был награждён Почётной грамотой МВД Башкирии.

Перед отправкой на спецоперацию у горожанина уже был опыт боевых действий. В начале «нулевых» он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Служил также в рядах МВД. Второй раз прибыть в отпуск с контрактной службы в зоне СВО ему нее довелось. Мужчина погиб при исполнении долга. Дата и локация гибели местными властями не уточняется.

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Ранее Mkset сообщал о гибели на СВО уроженца Белорецкого района.

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