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Posted 26 февраля, 16:35

Published 26 февраля, 16:35

Modified 26 февраля, 19:42

Updated 26 февраля, 19:42

В Уфе продадут объекты культурного наследия

Особняки за ₽1 распродают в Уфе

26 февраля 2025, 16:35
Фото: Башкультнаследие.

В Уфе продадут объекты культурного наследия

Власти башкирской столицы ищут новых хозяев для памятников архитектуры в центре города, сообщает мэрия в среду, 26 февраля.

Всего на торги выставили шесть объектов — это пять построек на улице Октябрьской революции (Дом Чубуковых, Западный и Восточные дома усадьбы Сперанских, Дом Тюниных, Западный дом усадьбы Борисовых) и одна постройка на улице Пушкина (Дом Михайлова-Васильева). Пока все они находятся в распоряжении местных властей.

Все они являются объектами дореволюционного культурного наследия и расположены в одном квартале. Будущим хозяевам дадут по три года на то, чтобы отреставрировать постройки и «подготовить к современному использованию». Если они уложатся в срок и сделают всё по утвержденным проектам, то смогут продлить аренду на сверхвыгодных условиях — ₽1 за квадратный метр в месяц.

Элитный особняк в Уфе будут охранять за счёт государства
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе получит госохрану Усадьба Поповых.

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