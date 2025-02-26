Особняки за ₽1 распродают в Уфе

Все они являются объектами дореволюционного культурного наследия и расположены в одном квартале. Будущим хозяевам дадут по три года на то, чтобы отреставрировать постройки и «подготовить к современному использованию». Если они уложатся в срок и сделают всё по утвержденным проектам, то смогут продлить аренду на сверхвыгодных условиях — ₽1 за квадратный метр в месяц.