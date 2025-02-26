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Posted 26 февраля, 07:50

Published 26 февраля, 07:50

Modified 26 февраля, 08:25

Updated 26 февраля, 08:25

В Башкирии задержан вооруженный врач-травматолог

Оружейного барона задержали в Башкирии

26 февраля 2025, 07:50
Фото: МВД по Башкирии.

В Башкирии задержан вооруженный врач-травматолог

Врач-травматолог из Стерлитамака в возрасте 51 года задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает МВД по Республике Башкортостан в среду, 26 февраля.

Во время обыска в квартире медика было найдено зарегистрированное оружие: два автомата, пистолет, сабля и 16 ножей. Но полицейские также нашли оружие и боеприпасы без регистрации. Речь идёт о пистолете Макарова и 34 патронах для обреза.

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Мужчина рассказал, что всё оружие принадлежит ему. Пистолет он якобы нашел в лесу, а патроны — возле мусорки. Остальное оружие он купил через интернет у неизвестных.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Мужчине запрещено совершать определённые действия.

Ранее сообщалось, что в школах в Республике Башкортостан могут появиться муляжи гранат и автоматов.

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