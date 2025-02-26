Оружейного барона задержали в Башкирии

Posted 26 февраля, 07:50
Published 26 февраля, 07:50
Modified 26 февраля, 08:25
Updated 26 февраля, 08:25
Во время обыска в квартире медика было найдено зарегистрированное оружие: два автомата, пистолет, сабля и 16 ножей. Но полицейские также нашли оружие и боеприпасы без регистрации. Речь идёт о пистолете Макарова и 34 патронах для обреза.
Мужчина рассказал, что всё оружие принадлежит ему. Пистолет он якобы нашел в лесу, а патроны — возле мусорки. Остальное оружие он купил через интернет у неизвестных.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Мужчине запрещено совершать определённые действия.
Ранее сообщалось, что в школах в Республике Башкортостан могут появиться муляжи гранат и автоматов.