Оружейного барона задержали в Башкирии

Во время обыска в квартире медика было найдено зарегистрированное оружие: два автомата, пистолет, сабля и 16 ножей. Но полицейские также нашли оружие и боеприпасы без регистрации. Речь идёт о пистолете Макарова и 34 патронах для обреза.