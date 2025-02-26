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Posted 26 февраля, 14:15

Published 26 февраля, 14:15

Modified 26 февраля, 14:17

Updated 26 февраля, 14:17

В Уфе реконструируют стадион «Локомотив»

Новый каток откроют в Уфе

26 февраля 2025, 14:15
Фото: 1MI.

В Уфе реконструируют стадион «Локомотив»

Власти Дёмского района Уфы в среду, 26 февраля, отчитались о ходе обновления «знакового для жителей муниципалитета места».

Речь идёт о стадионе «Локомотив». Старое здание комплекса долгое время верой и правдой служило городу, однако в какой-то момент стало приходить в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию. Теперь он превратился в спорткомплекс «Алга».

Кроме множества залов, бассейна и фитнес-секции здание обрело музей истории спорта. В дальнейшем планируется также модернизировать футбольное поле и построить крытый ледовый каток.

В Уфе откроют бассейн-долгострой
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе готовят к открытию бассейн «Атлантика».

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