Новый каток откроют в Уфе

Posted 26 февраля, 14:15
Published 26 февраля, 14:15
Modified 26 февраля, 14:17
Updated 26 февраля, 14:17
Речь идёт о стадионе «Локомотив». Старое здание комплекса долгое время верой и правдой служило городу, однако в какой-то момент стало приходить в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию. Теперь он превратился в спорткомплекс «Алга».
Кроме множества залов, бассейна и фитнес-секции здание обрело музей истории спорта. В дальнейшем планируется также модернизировать футбольное поле и построить крытый ледовый каток.