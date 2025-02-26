Новый каток откроют в Уфе

Речь идёт о стадионе «Локомотив». Старое здание комплекса долгое время верой и правдой служило городу, однако в какой-то момент стало приходить в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию. Теперь он превратился в спорткомплекс «Алга».