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Posted 26 февраля, 10:26

Published 26 февраля, 10:26

Modified 26 февраля, 11:41

Updated 26 февраля, 11:41

Компания получила участок без торгов возле «Шульган-Таша» в Башкирии

На «Шульган-Таше» разрешили строиться бесплатно

26 февраля 2025, 10:26
Фото: 1MI.

Компания получила участок без торгов возле «Шульган-Таша» в Башкирии

Инициатор инвестпроекта по строительству модульной гостиницы рядом с музейным комплексом «Шульган-Таш» компания «Архпроектнаследие» получила участок без торгов в Бурзянском районе, сообщает правительство Башкирии в среду, 26 февраля.

Участок передан в аренду без торгов в качестве господдержки, а суммарные инвестиции в проект составят порядка ₽80 млн. Решение о предоставлении участка было принято на заседании «Инвестчас». Его площадь составляет 1118 «квадратов». Здесь предполагается строительство гостиницы на 20 номеров, административного блока, пункта питания и прокатного центра.

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Инвестор уже готовится к началу строительства, и планирует открыть объект в 2026 году.

Отметим, что до этого сообщалось о планируемой господдержке для указанного инвестора. Сейчас он эту поддержку получил.

Ранее Mkset писал о строительстве плавательного комплекса в столице Республики Башкортостан на улице Комсомольской. Он долгое время был заброшенным, но инвестор вложил туда деньги и сейчас уже готово 75% объекта.

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