На «Шульган-Таше» разрешили строиться бесплатно

Участок передан в аренду без торгов в качестве господдержки, а суммарные инвестиции в проект составят порядка ₽80 млн. Решение о предоставлении участка было принято на заседании «Инвестчас». Его площадь составляет 1118 «квадратов». Здесь предполагается строительство гостиницы на 20 номеров, административного блока, пункта питания и прокатного центра.