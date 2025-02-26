На «Шульган-Таше» разрешили строиться бесплатно

Posted 26 февраля, 10:26
Published 26 февраля, 10:26
Modified 26 февраля, 11:41
Updated 26 февраля, 11:41
Участок передан в аренду без торгов в качестве господдержки, а суммарные инвестиции в проект составят порядка ₽80 млн. Решение о предоставлении участка было принято на заседании «Инвестчас». Его площадь составляет 1118 «квадратов». Здесь предполагается строительство гостиницы на 20 номеров, административного блока, пункта питания и прокатного центра.
Инвестор уже готовится к началу строительства, и планирует открыть объект в 2026 году.
Отметим, что до этого сообщалось о планируемой господдержке для указанного инвестора. Сейчас он эту поддержку получил.
Ранее Mkset писал о строительстве плавательного комплекса в столице Республики Башкортостан на улице Комсомольской. Он долгое время был заброшенным, но инвестор вложил туда деньги и сейчас уже готово 75% объекта.