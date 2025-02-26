Молодежи Башкирии сделают экосистему

Posted 26 февраля, 07:16
Published 26 февраля, 07:16
Modified 26 февраля, 08:31
Updated 26 февраля, 08:31
По словам Назарова, прогрессивная молодежь приятно удивила: они задавали серьезные и порой непростые вопросы, показав, что мыслят глубоко и креативно. Они также интересовались, как могут помочь своей малой Родине в лице Башкирии, учась в Москве.
Он ответил, что одним из способов может стать повышение её известности своими успехами в учебе, активным участием в научных и образовательных проектах, а также созданием хорошей репутации региона.
Премьер заявил, что власти сосредоточились на создании современной экосистемы в Башкирии, которая сочетает образование, науку и развитие институтов поддержки молодежного бизнеса. Например, 395 молодых предпринимателей уже получили гранты на ₽190 млн.
В завершении Назаров добавил, что каждый наш студент, показывая отличные результаты и будучи лидером в столице, уже помогает своему региону.
Ранее с молодёжью, но уже в Башкирии, встречался руководитель региона Радий Хабиров.