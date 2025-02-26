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Posted 26 февраля, 07:16

Published 26 февраля, 07:16

Modified 26 февраля, 08:31

Updated 26 февраля, 08:31

Власти Башкирии встретились с московскими студентами

Молодежи Башкирии сделают экосистему

26 февраля 2025, 07:16
Фото: Правительство Башкирии.

Власти Башкирии встретились с московскими студентами

Чиновничья делегация из Республики Башкортостан встретилась со студентами и аспирантами родом из Башкирии, которые учатся в Москве, сообщает премьер-министр региона Андрей Назаров в среду, 26 февраля.

По словам Назарова, прогрессивная молодежь приятно удивила: они задавали серьезные и порой непростые вопросы, показав, что мыслят глубоко и креативно. Они также интересовались, как могут помочь своей малой Родине в лице Башкирии, учась в Москве.

Он ответил, что одним из способов может стать повышение её известности своими успехами в учебе, активным участием в научных и образовательных проектах, а также созданием хорошей репутации региона.

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Премьер заявил, что власти сосредоточились на создании современной экосистемы в Башкирии, которая сочетает образование, науку и развитие институтов поддержки молодежного бизнеса. Например, 395 молодых предпринимателей уже получили гранты на ₽190 млн.

В завершении Назаров добавил, что каждый наш студент, показывая отличные результаты и будучи лидером в столице, уже помогает своему региону.

Ранее с молодёжью, но уже в Башкирии, встречался руководитель региона Радий Хабиров.

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