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Posted 26 февраля, 11:24

Published 26 февраля, 11:24

Modified 26 февраля, 11:33

Updated 26 февраля, 11:33

В Уфе обновят сквер «Юнармейцев»

Любимый вандалами сквер обновят в Уфе

26 февраля 2025, 11:24
Фото: Администрация Кировского района Уфы.

В Уфе обновят сквер «Юнармейцев»

Сквер «Юнармейцев» обновят в Уфе к юбилею Победы, сообщает глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов в среду, 26 февраля.

В этом сквере в 2020 году был установлен арт-объект «Победа», состоящий из шести соответствующих букв, на которые нанесены тематические фотографии. Стела стояла нетронутой почти четыре года, но в 2024 году здесь начали орудовать вандалы. Буквы постоянно повреждались и их восстанавливали, но вандализм продолжился.

— В связи с этим весной здесь начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть скверу его первозданный вид, — сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

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Если вы стали свидетелем вандализма в Кировском районе, глава просит писать об этом ему в комментариях или в комментариях в официальных группах администрации района в соцсетях.

— Лучшее «лекарство» от вандализма — видеонаблюдение. Очень просим оснастить аллею этой защитой от варваров, — написала пользовательница Татьяна.

Ранее сообщалось о масштабной реконструкции парка имени Ленина в столице Республики Башкортостан.

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