Любимый вандалами сквер обновят в Уфе

Posted 26 февраля, 11:24
Published 26 февраля, 11:24
Modified 26 февраля, 11:33
Updated 26 февраля, 11:33
В этом сквере в 2020 году был установлен арт-объект «Победа», состоящий из шести соответствующих букв, на которые нанесены тематические фотографии. Стела стояла нетронутой почти четыре года, но в 2024 году здесь начали орудовать вандалы. Буквы постоянно повреждались и их восстанавливали, но вандализм продолжился.
— В связи с этим весной здесь начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть скверу его первозданный вид, — сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Если вы стали свидетелем вандализма в Кировском районе, глава просит писать об этом ему в комментариях или в комментариях в официальных группах администрации района в соцсетях.
— Лучшее «лекарство» от вандализма — видеонаблюдение. Очень просим оснастить аллею этой защитой от варваров, — написала пользовательница Татьяна.
Ранее сообщалось о масштабной реконструкции парка имени Ленина в столице Республики Башкортостан.