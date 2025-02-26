Любимый вандалами сквер обновят в Уфе

В этом сквере в 2020 году был установлен арт-объект «Победа», состоящий из шести соответствующих букв, на которые нанесены тематические фотографии. Стела стояла нетронутой почти четыре года, но в 2024 году здесь начали орудовать вандалы. Буквы постоянно повреждались и их восстанавливали, но вандализм продолжился.