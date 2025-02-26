Известного чиновника оставили в СИЗО Башкирии

Напомним, в конце октября 2024 года чиновника обвинили в особо крупном взяточничестве. Версия следствия гласит, что бывший глава района выдавал разрешения на строительство «человейников» за квартиры, которые он якобы записывал на собственных родственников. Пока продолжалось расследование уголовного дела, полномочия руководителя успели истечь.