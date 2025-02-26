Известного чиновника оставили в СИЗО Башкирии

Posted 26 февраля, 16:42
Published 26 февраля, 16:42
Modified 26 февраля, 19:34
Updated 26 февраля, 19:34
Напомним, в конце октября 2024 года чиновника обвинили в особо крупном взяточничестве. Версия следствия гласит, что бывший глава района выдавал разрешения на строительство «человейников» за квартиры, которые он якобы записывал на собственных родственников. Пока продолжалось расследование уголовного дела, полномочия руководителя успели истечь.
В качестве меры пресечения Шамсутдинову избрали заключение в СИЗО. Суд на очередном заседании 26 февраля принял решение продлить нахождение экс-чиновника за решёткой. Он пробудет там как минимум до 30 апреля 2025 года.