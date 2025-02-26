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Posted 26 февраля, 08:47

Published 26 февраля, 08:47

Modified 26 февраля, 09:25

Updated 26 февраля, 09:25

Хабиров рассказал про подвиг школьника

Главу Башкирии тронула разбитая копилка

26 февраля 2025, 08:47
Фото: TG: Радий Хабиров.

Хабиров рассказал про подвиг школьника

Юный житель Башкирии решил отказаться от своей мечты ради помощи тем, кто сейчас находится на СВО, сообщает в среду, 26 февраля, глава региона Радий Хабиров.

Восьмилетний Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района копил деньги на планшет. Но, узнав о ситуации на СВО, он разбил свою копилку и отдал все накопления со словами: «Им нужнее — ведь там чьи-то папы». Мама Амира поделилась этой историей в социальных сетях, и поступок мальчика не оставил равнодушным никого. Знакомые, друзья и одноклассники решили присоединиться к благородному порыву. Вместе они собрали около ₽19`000 и приобрели две рации для бойцов.

— Это история напомнила мне, как в годы Великой Отечественной войны комсомольцы, пионеры, школьники нашей республики тоже собирали деньги — на строительство самолетов и танков, — написал глава Башкирии Радий Хабиров.

Стоит отметить, что Амир растет в семье настоящих патриотов. Его отец — офицер МВД, а дедушка — подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Дедушка тоже не остался в стороне и приобрел два антидрона, которые лично передал бойцам.

Уфимец ушел мстить на СВО
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Как ранее сообщал Mkset, боец из Башкирии, получивший медаль генерала Шаймуратова, рассказал, что отправился в зону СВО, чтобы отомстить за гибель друга.

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