Главу Башкирии тронула разбитая копилка

Восьмилетний Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района копил деньги на планшет. Но, узнав о ситуации на СВО, он разбил свою копилку и отдал все накопления со словами: «Им нужнее — ведь там чьи-то папы». Мама Амира поделилась этой историей в социальных сетях, и поступок мальчика не оставил равнодушным никого. Знакомые, друзья и одноклассники решили присоединиться к благородному порыву. Вместе они собрали около ₽19`000 и приобрели две рации для бойцов.