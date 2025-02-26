Главу Башкирии тронула разбитая копилка

Posted 26 февраля, 08:47
Published 26 февраля, 08:47
Modified 26 февраля, 09:25
Updated 26 февраля, 09:25
Восьмилетний Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района копил деньги на планшет. Но, узнав о ситуации на СВО, он разбил свою копилку и отдал все накопления со словами: «Им нужнее — ведь там чьи-то папы». Мама Амира поделилась этой историей в социальных сетях, и поступок мальчика не оставил равнодушным никого. Знакомые, друзья и одноклассники решили присоединиться к благородному порыву. Вместе они собрали около ₽19`000 и приобрели две рации для бойцов.
— Это история напомнила мне, как в годы Великой Отечественной войны комсомольцы, пионеры, школьники нашей республики тоже собирали деньги — на строительство самолетов и танков, — написал глава Башкирии Радий Хабиров.
Стоит отметить, что Амир растет в семье настоящих патриотов. Его отец — офицер МВД, а дедушка — подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Дедушка тоже не остался в стороне и приобрел два антидрона, которые лично передал бойцам.
Как ранее сообщал Mkset, боец из Башкирии, получивший медаль генерала Шаймуратова, рассказал, что отправился в зону СВО, чтобы отомстить за гибель друга.