Это не любовь: 5 вещей, которые вы называете заботой, а они могут навредить питомцу

Обнимать своего питомца — это нормально, но только если он сам этого хочет. Кошки и собаки имеют свой язык тела, и для них обнимания и поцелуи не всегда воспринимаются как знаки любви. Например, кошки могут ощущать угрозу в ваших руках, особенно если они привыкли к свободе и уединению. Собаки, которые не привыкли к частому контакту, могут почувствовать беспокойство или даже стать агрессивными. Это может привести к нервозности и психоэмоциональному стрессу.