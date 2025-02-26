«Домклик»: Квартиры на вторичке в Башкирии в среднем продаются за 110 дней

Posted 26 февраля, 12:21
Published 26 февраля, 12:21
Modified 26 февраля, 12:26
Updated 26 февраля, 12:26
Исследование базируется на данных о сделках Сбербанка, совершенных через платформу «Домклик» в январе 2025 года, информирует rostovgazeta.ru.
В настоящее время средний срок продажи готовой квартиры в России составляет сто дней, что соответствует примерно трем месяцам. Следует отметить, что во втором полугодии 2024 года вторичное жилье продавалось быстрее: в среднем за 70–80 дней. Возможно, это временное замедление связано с сезонным спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» предполагают, что в ближайшие месяцы показатель вернется к 80 дням.
В начале 2025 года лидером стала Ростовская область. Этот регион занял первое место среди крупнейших субъектов РФ по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке. По информации «Домклик», в Ростовской области среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 дней. Аналитики отмечают, что для Ростовской области характерны относительно быстрые сроки продажи жилья, возможно благодаря значительным скидкам при продаже готовых квартир: в регионе размер скидки на вторичном рынке превышает 7%, в то время как в среднем по стране он составляет 6% (в столичных регионах торг обычно не более 4,5%).
Второе место по скорости продажи готовых квартир занимает Татарстан, где на продажу вторичного жилья уходит в среднем 79 дней. На третьем месте — Нижегородская область, где для продажи готовой квартиры требуется 82 дня. В этих двух регионах скидка при сделке также выше, чем в среднем по России.
В первую пятерку лидеров по скорости реализации вторичного жилья также вошли Новосибирская область (где в среднем квартира продается за 85 дней), Самарская и Воронежская области (87 дней).
В Пермском и Красноярском краях для продажи готового жилья необходимо около 93 дней, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней. Еще дольше приходится ждать в Санкт-Петербурге (124 дня) и Краснодарском крае (138 дней).
Наиболее длительный период экспозиции квартир — в Волгоградской области (140 дней), отмечается в исследовании «Домклик».