«Домклик»: Квартиры на вторичке в Башкирии в среднем продаются за 110 дней

В начале 2025 года лидером стала Ростовская область. Этот регион занял первое место среди крупнейших субъектов РФ по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке. По информации «Домклик», в Ростовской области среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 дней. Аналитики отмечают, что для Ростовской области характерны относительно быстрые сроки продажи жилья, возможно благодаря значительным скидкам при продаже готовых квартир: в регионе размер скидки на вторичном рынке превышает 7%, в то время как в среднем по стране он составляет 6% (в столичных регионах торг обычно не более 4,5%).