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Posted 26 февраля, 12:21

Published 26 февраля, 12:21

Modified 26 февраля, 12:26

Updated 26 февраля, 12:26

«Домклик»: Квартиры на вторичке в Башкирии в среднем продаются за 110 дней

«Домклик»: Квартиры на вторичке в Башкирии в среднем продаются за 110 дней

26 февраля 2025, 12:21
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» представил рейтинг российских регионов, основанный на периоде времени, необходимом для продажи жилья на вторичном рынке. В Башкирии готовые квартиры продаются в среднем за 110 дней.

Исследование базируется на данных о сделках Сбербанка, совершенных через платформу «Домклик» в январе 2025 года, информирует rostovgazeta.ru.

В настоящее время средний срок продажи готовой квартиры в России составляет сто дней, что соответствует примерно трем месяцам. Следует отметить, что во втором полугодии 2024 года вторичное жилье продавалось быстрее: в среднем за 70–80 дней. Возможно, это временное замедление связано с сезонным спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» предполагают, что в ближайшие месяцы показатель вернется к 80 дням.

В начале 2025 года лидером стала Ростовская область. Этот регион занял первое место среди крупнейших субъектов РФ по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке. По информации «Домклик», в Ростовской области среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 дней. Аналитики отмечают, что для Ростовской области характерны относительно быстрые сроки продажи жилья, возможно благодаря значительным скидкам при продаже готовых квартир: в регионе размер скидки на вторичном рынке превышает 7%, в то время как в среднем по стране он составляет 6% (в столичных регионах торг обычно не более 4,5%).

Фото: «Домклик»

Второе место по скорости продажи готовых квартир занимает Татарстан, где на продажу вторичного жилья уходит в среднем 79 дней. На третьем месте — Нижегородская область, где для продажи готовой квартиры требуется 82 дня. В этих двух регионах скидка при сделке также выше, чем в среднем по России.

В первую пятерку лидеров по скорости реализации вторичного жилья также вошли Новосибирская область (где в среднем квартира продается за 85 дней), Самарская и Воронежская области (87 дней).

В Пермском и Красноярском краях для продажи готового жилья необходимо около 93 дней, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней. Еще дольше приходится ждать в Санкт-Петербурге (124 дня) и Краснодарском крае (138 дней).

Наиболее длительный период экспозиции квартир — в Волгоградской области (140 дней), отмечается в исследовании «Домклик».

#Общество
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