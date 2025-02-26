Детсад заплатит ₽200`000 за падение ребенка

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал дошкольное учреждение выплатить пострадавшей девочке свыше ₽200`000. Но это еще не все. По инициативе прокуратуры воспитатель, недосмотревший за ребенком, был оштрафован на ₽10`000 за нарушение прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ). Кроме того, в адрес руководителя детского сада было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо понесло дисциплинарное наказание.