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Posted 26 февраля, 11:13

Published 26 февраля, 11:13

Modified 26 февраля, 11:31

Updated 26 февраля, 11:31

В Башкирии оштрафовали воспитателя детсада

Детсад заплатит ₽200`000 за падение ребенка

26 февраля 2025, 11:13
Фото: 1MI.

В Башкирии оштрафовали воспитателя детсада

В городе Октябрьский учреждению придется выплатить крупную сумму компенсации за травму, полученную его воспитанницей, сообщает в среду, 26 февраля, прокуратура РБ.

Как установила проверка, в мае 2024 года 6-летняя девочка, находясь на прогулке в детском саду, упала со ступеньки беседки и получила перелом грудного позвонка. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Прокуратура города Октябрьский обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и затраченных на лечение средств.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал дошкольное учреждение выплатить пострадавшей девочке свыше ₽200`000. Но это еще не все. По инициативе прокуратуры воспитатель, недосмотревший за ребенком, был оштрафован на ₽10`000 за нарушение прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ). Кроме того, в адрес руководителя детского сада было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо понесло дисциплинарное наказание.

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Как ранее сообщал Mkset, суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака.

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