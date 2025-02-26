Детсад заплатит ₽200`000 за падение ребенка

Posted 26 февраля, 11:13
Published 26 февраля, 11:13
Modified 26 февраля, 11:31
Updated 26 февраля, 11:31
Как установила проверка, в мае 2024 года 6-летняя девочка, находясь на прогулке в детском саду, упала со ступеньки беседки и получила перелом грудного позвонка. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Прокуратура города Октябрьский обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и затраченных на лечение средств.
Суд удовлетворил требования прокурора и обязал дошкольное учреждение выплатить пострадавшей девочке свыше ₽200`000. Но это еще не все. По инициативе прокуратуры воспитатель, недосмотревший за ребенком, был оштрафован на ₽10`000 за нарушение прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ). Кроме того, в адрес руководителя детского сада было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо понесло дисциплинарное наказание.
Как ранее сообщал Mkset, суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака.