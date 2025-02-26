Дешевые билеты для Уфы обсуждают в Москве

Сейчас из уфимского аэропорта существуют субсидированные авиарейсы по 13 направлениям. Два маршрута субсидируются Башкирией, ещё пять — совместно с другими регионами, а остальные — чисто другими регионами. Речь идёт, к примеру, о рейсах в Калининград, Горно-Алтайск и Омск.