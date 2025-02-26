Дешевые билеты для Уфы обсуждают в Москве

Posted 26 февраля, 06:36
Published 26 февраля, 06:36
Modified 26 февраля, 08:40
Updated 26 февраля, 08:40
Сейчас из уфимского аэропорта существуют субсидированные авиарейсы по 13 направлениям. Два маршрута субсидируются Башкирией, ещё пять — совместно с другими регионами, а остальные — чисто другими регионами. Речь идёт, к примеру, о рейсах в Калининград, Горно-Алтайск и Омск.
После встречи с представителями Росавиации в планы было поставлено увеличение субсидируемых авиарейсов из столицы Республики Башкортостан, что позволит людям летать дешевле. Для этого нужны дополнительные деньги.
Также обсуждался вопрос организации международных авиаперелетов для выполнения прямых рейсов из Уфы.
Ранее Mkset писал о том, сколько стоят туры из Уфы в Китай.