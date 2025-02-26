mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:36

Published 26 февраля, 06:36

Modified 26 февраля, 08:40

Updated 26 февраля, 08:40

Авиабилеты из Уфы могут стать дешевле

Дешевые билеты для Уфы обсуждают в Москве

26 февраля 2025, 06:36
Фото: mkset.ru.

Авиабилеты из Уфы могут стать дешевле

В Москве делегация из Республики Башкортостан обсудила повышение доступности авиабилетов с замруководителя Росавиации Алексеем Буевичем и Натальей Андриановой, сообщил вице-премьер правительства региона Рустем Газизов в среду, 26 февраля.

Сейчас из уфимского аэропорта существуют субсидированные авиарейсы по 13 направлениям. Два маршрута субсидируются Башкирией, ещё пять — совместно с другими регионами, а остальные — чисто другими регионами. Речь идёт, к примеру, о рейсах в Калининград, Горно-Алтайск и Омск.

Кому вино с креветками, кому вода с хлебом: чем уфимцев кормят в самолете
Узнать подробнее

После встречи с представителями Росавиации в планы было поставлено увеличение субсидируемых авиарейсов из столицы Республики Башкортостан, что позволит людям летать дешевле. Для этого нужны дополнительные деньги.

Также обсуждался вопрос организации международных авиаперелетов для выполнения прямых рейсов из Уфы.

Ранее Mkset писал о том, сколько стоят туры из Уфы в Китай.

Читайте также:
В Уфе не летают самолёты — что происходитСтихия поставила под угрозу авиарейсы в УфуУфа стала местом для бедных
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Омск#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Калининград#Авиабилеты#Росавиация#Горно-Алтайск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика