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Posted 26 февраля, 11:47

Published 26 февраля, 11:47

Modified 26 февраля, 11:51

Updated 26 февраля, 11:51

В Башкирии чиновника осудили за злоупотребления

Чиновника поймали за руку в Башкирии

26 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI.

В Башкирии чиновника осудили за злоупотребления

Осуждён экс-глава Буздякского сельсовета, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает прокуратура Башкирии в среду, 26 февраля.

По данным уже регионального СК, в октябре 2023 года жителя района осудили за кражу и приговорили к 180 часам обязательных работ. Работать его отправили в вышеуказанный сельсовет. Потрудившись 20 часов, мужчина понял, что это не его. Он подумал, как бы «соскочить» с работ и обратился к руководителю сельсовета. Мужчина попросил чиновника оформить документы, которые бы подтверждали, что тот честно отпахал все 180 часов. Глава сельсовета тоже был хитёр, и согласился, но с одним условием — мужчина должен был заниматься уборкой в его хозяйстве. На том и решили. По поручению главы его заместитель подготовил «липовые» табели учёта, по которым все обязательные часы были отработаны.

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Мужчину отправили в отставку, когда всё выяснилось. Суд оштрафовал бывшего председателя на ₽130 тысяч с лишением права занимать должности в госорганах на три года.

Ранее Mkset писал, что чиновник в столице Башкирии «крышевал» нелегальных торговцев.

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