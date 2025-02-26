Чиновника поймали за руку в Башкирии

По данным уже регионального СК, в октябре 2023 года жителя района осудили за кражу и приговорили к 180 часам обязательных работ. Работать его отправили в вышеуказанный сельсовет. Потрудившись 20 часов, мужчина понял, что это не его. Он подумал, как бы «соскочить» с работ и обратился к руководителю сельсовета. Мужчина попросил чиновника оформить документы, которые бы подтверждали, что тот честно отпахал все 180 часов. Глава сельсовета тоже был хитёр, и согласился, но с одним условием — мужчина должен был заниматься уборкой в его хозяйстве. На том и решили. По поручению главы его заместитель подготовил «липовые» табели учёта, по которым все обязательные часы были отработаны.