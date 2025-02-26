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Posted 26 февраля, 06:04

Published 26 февраля, 06:04

Modified 26 февраля, 08:44

Updated 26 февраля, 08:44

В Башкирии проверят нарушение прав ребёнка-инвалида

Бастрыкин взялся за обездоленного инвалида из Башкирии

26 февраля 2025, 06:04
Фото: пресс-служба СК РФ.

В Башкирии проверят нарушение прав ребёнка-инвалида

Московские следователи проконтролируют уголовное дело о незаконных решениях туймазинских чиновников, отчиталось правоохранительное ведомство в среду, 26 феврадя.

В изложении жительницы региона, обратившейся к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину история выглядит следующим образом: мать 15-летнего подростка-инвалида встала на очередь для получения жилья, однако под давлением чиновников та согласилась на земельный участок без дома. Из-за этого с очереди её сняли. Денег у семьи на строительство жилья, разумеется, не было. Кроме того, вопросы вызывал и сам участок, который не имел даже качественной подъездной дороги.

Постановление после широкой огласки было отменено, а правоохранители завели уголовное дело. Башкортостанским следователям поручили отчитаться, как идёт его ход.

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Ранее Mkset сообщал о том, что центральное управление Следкома взялось за дело задушенного младенца в Башкирии.

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