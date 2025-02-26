Бастрыкин взялся за обездоленного инвалида из Башкирии

Posted 26 февраля, 06:04
Published 26 февраля, 06:04
Modified 26 февраля, 08:44
Updated 26 февраля, 08:44
В изложении жительницы региона, обратившейся к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину история выглядит следующим образом: мать 15-летнего подростка-инвалида встала на очередь для получения жилья, однако под давлением чиновников та согласилась на земельный участок без дома. Из-за этого с очереди её сняли. Денег у семьи на строительство жилья, разумеется, не было. Кроме того, вопросы вызывал и сам участок, который не имел даже качественной подъездной дороги.
Постановление после широкой огласки было отменено, а правоохранители завели уголовное дело. Башкортостанским следователям поручили отчитаться, как идёт его ход.
Ранее Mkset сообщал о том, что центральное управление Следкома взялось за дело задушенного младенца в Башкирии.