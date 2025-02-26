Башкирский эпос станет ролевой игрой

Она познакомит геймеров с башкирской мифологией и природными памятниками. По сюжету «Сердца Урала», башкирская девушка путешествует по местным легендам и мифам. Как сообщает региональная администрация, основой приключений являются мотивы из эпоса «Урал-батыр». Вне боя игра является ролевой — с диалогами, заданиями и квестами.