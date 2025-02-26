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Posted 26 февраля, 05:58

Published 26 февраля, 05:58

Modified 26 февраля, 08:48

Updated 26 февраля, 08:48

В Башкирии создают игру с мифологией предков

Башкирский эпос станет ролевой игрой

26 февраля 2025, 05:58
Фото: Правительство Башкирии.

В Башкирии создают игру с мифологией предков

В Уфимском университете науки и технологий создаётся игра Heart of Ural, сообщает правительство Республики Башкортостан в среду, 26 февраля.

Она познакомит геймеров с башкирской мифологией и природными памятниками. По сюжету «Сердца Урала», башкирская девушка путешествует по местным легендам и мифам. Как сообщает региональная администрация, основой приключений являются мотивы из эпоса «Урал-батыр». Вне боя игра является ролевой — с диалогами, заданиями и квестами.

Одной из основных составляющих игры станет музыка. В основу лягут народные мелодии в современной обработке.

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Каждая локация в игре является местом силы для башкирского народа. В игре появятся как реальные места Башкортостана, к примеру, заповедник Шульган-Таш, так и мифические.

Игру планируется выпустить в 2026 году. Возрастная категория игры будет определена производителями при её запуске.

Ранее сообщалось, что Башкортостан вошёл в десятку регионов по приросту числа майнинговых ферм.

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