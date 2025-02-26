Башкирский эпос станет ролевой игрой

Posted 26 февраля, 05:58
Published 26 февраля, 05:58
Modified 26 февраля, 08:48
Updated 26 февраля, 08:48
Она познакомит геймеров с башкирской мифологией и природными памятниками. По сюжету «Сердца Урала», башкирская девушка путешествует по местным легендам и мифам. Как сообщает региональная администрация, основой приключений являются мотивы из эпоса «Урал-батыр». Вне боя игра является ролевой — с диалогами, заданиями и квестами.
Одной из основных составляющих игры станет музыка. В основу лягут народные мелодии в современной обработке.
Каждая локация в игре является местом силы для башкирского народа. В игре появятся как реальные места Башкортостана, к примеру, заповедник Шульган-Таш, так и мифические.
Игру планируется выпустить в 2026 году. Возрастная категория игры будет определена производителями при её запуске.
Ранее сообщалось, что Башкортостан вошёл в десятку регионов по приросту числа майнинговых ферм.