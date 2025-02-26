Башкирская природа покалечила туристку

Posted 26 февраля, 18:16
Published 26 февраля, 18:16
Modified 26 февраля, 19:23
Updated 26 февраля, 19:23
Группу любителей активного отдыха везли на отечественном «УАЗе» по бездорожью до водопада Куперля. Приспособленным для езды по такой местности, а тем более перевозки туристов, автомобиль можно назвать с натяжкой — «УАЗ» не был оборудован даже ремнями безопасности.
Итог такого легкомыслия был предсказуем — во время подъёма на гору одна из женщин, ехавших в машине, сильно ударилась, получив черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Пострадавшей теперь предстоит долгая реабилитация, а организатору экскурсии грозит уголовное наказание. На него завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которая предусматривает до двух лет тюрьмы.