mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 18:16

Published 26 февраля, 18:16

Modified 26 февраля, 19:23

Updated 26 февраля, 19:23

Туристка сломала позвоночник в Башкирии

Башкирская природа покалечила туристку

26 февраля 2025, 18:16
Фото: Елена Трофимова. национальный парк «Башкирия».

Туристка сломала позвоночник в Башкирии

Несчастный случай произошёл в ходе экскурсии в Мелеузовском районе Башкортостана, пишет в среду, 26 февраля, Следственный комитет.

Группу любителей активного отдыха везли на отечественном «УАЗе» по бездорожью до водопада Куперля. Приспособленным для езды по такой местности, а тем более перевозки туристов, автомобиль можно назвать с натяжкой — «УАЗ» не был оборудован даже ремнями безопасности.

Итог такого легкомыслия был предсказуем — во время подъёма на гору одна из женщин, ехавших в машине, сильно ударилась, получив черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Пострадавшей теперь предстоит долгая реабилитация, а организатору экскурсии грозит уголовное наказание. На него завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которая предусматривает до двух лет тюрьмы.

Схватка волка и лыжника в Башкирии попала на видео
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии турист столкнулся с волком на лыжной трассе.

Читайте также:
В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидовЖителей Башкирии лишают пособийГерой России тоскует по Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Несчастный случай#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Перелом позвоночника#Природа#Белебей#Мелеуз#Янаул#Мелеузовский район#Республика Башкортостан#Реабилитация#Экскурсия#Волк#Черепно-мозговая травма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика