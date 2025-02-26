mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 17:23

Published 26 февраля, 17:23

Modified 26 февраля, 19:30

Updated 26 февраля, 19:30

В Уфе арестовали бар обвиненного в педофилии бизнесмена

Бар скандального ресторатора продают в Уфе

26 февраля 2025, 17:23
Фото: Яндекс Карты.

В Уфе арестовали бар обвиненного в педофилии бизнесмена

Суд арестовал имущество предпринимателя Игоря Баринова, сообщает со ссылкой на собственные источники Telegram-канал «Честный репортаж» в среду, 26 февраля.

Напомним, в 2024 году эпатажного уфимского ресторатора обвинили в сексуальных действиях с собственной трёхлетней дочерью. Бизнесмена задержали и поместили в СИЗО. В СМИ появлялась информация, якобы сам предприниматель мог употреблять запрещённые вещества — по одной версии, в один из «трипов» Баринов и стал домогаться до малышки. История всплыла наружу, когда девочка внезапно замкнулась в себе и побывала на приёме у детского специалиста.

Баринов владеет в Уфе несколькими заведениями, специализирующимися на реализации алкогольных напитков. В их числе — шотландский паб Great Britain Pound на Комсомольской. Его в 2024 году ещё до начала уголовного преследования бизнесмен выставил на продажу. Теперь же, по данным инсайдеров, такой возможности у него не будет — заведение попало под арест.

Помещение паба Баринов собирался продать за ₽36 млн — ₽38 млн. В описании объявления указано, что окупаемость заведения при такой цене составит «меньше десяти лет». За определённую плату Баринов был готов и расстаться с самим заведением.

Уфа не может избавиться от коррупционного кафе
Узнать подробнее

Ранее MKset сообщал о том, что в Уфе пытаются продать кафе скандального «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.

Читайте также:
Известного чиновника оставили в СИЗО БашкирииОсобняки за ₽1 распродают в УфеПогибшего на СВО полицейского похоронили в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Алкогольные напитки#СИЗО#Белебей#Арест#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Золотой гаишник#Ильдус Шайбаков#Игорь Баринов#Скандальный ресторатор#Great Britain Pound#Заведение на продажу#Шотландский паб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика