Бар скандального ресторатора продают в Уфе

Posted 26 февраля, 17:23
Published 26 февраля, 17:23
Modified 26 февраля, 19:30
Updated 26 февраля, 19:30
Напомним, в 2024 году эпатажного уфимского ресторатора обвинили в сексуальных действиях с собственной трёхлетней дочерью. Бизнесмена задержали и поместили в СИЗО. В СМИ появлялась информация, якобы сам предприниматель мог употреблять запрещённые вещества — по одной версии, в один из «трипов» Баринов и стал домогаться до малышки. История всплыла наружу, когда девочка внезапно замкнулась в себе и побывала на приёме у детского специалиста.
Баринов владеет в Уфе несколькими заведениями, специализирующимися на реализации алкогольных напитков. В их числе — шотландский паб Great Britain Pound на Комсомольской. Его в 2024 году ещё до начала уголовного преследования бизнесмен выставил на продажу. Теперь же, по данным инсайдеров, такой возможности у него не будет — заведение попало под арест.
Помещение паба Баринов собирался продать за ₽36 млн — ₽38 млн. В описании объявления указано, что окупаемость заведения при такой цене составит «меньше десяти лет». За определённую плату Баринов был готов и расстаться с самим заведением.
Ранее MKset сообщал о том, что в Уфе пытаются продать кафе скандального «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.