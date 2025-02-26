Бар скандального ресторатора продают в Уфе

Напомним, в 2024 году эпатажного уфимского ресторатора обвинили в сексуальных действиях с собственной трёхлетней дочерью. Бизнесмена задержали и поместили в СИЗО. В СМИ появлялась информация, якобы сам предприниматель мог употреблять запрещённые вещества — по одной версии, в один из «трипов» Баринов и стал домогаться до малышки. История всплыла наружу, когда девочка внезапно замкнулась в себе и побывала на приёме у детского специалиста.