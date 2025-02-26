6 новых способов использования старых подушек для дома и сада

Posted 26 февраля, 14:24
Published 26 февраля, 14:24
Modified 26 февраля, 14:26
Updated 26 февраля, 14:26
Если старые подушки не подходят для сна, это вовсе не означает, что они бесполезны. С небольшой долей творчества и усилий, можно превратить их в стильные предметы интерьера, удобные аксессуары или даже создать оригинальные решения для сада. Превращение старых подушек в новые вещи не только помогает сократить количество отходов, но и добавляет вашему дому индивидуальности. Секрет в том, что подушки — это гораздо больше, чем просто предметы для сна.
Из старых подушек можно сшить много интересных вещей для дома. Итак, как же переработать эти подушки?
Многие сталкиваются с проблемой хранения мелочей, таких как детские игрушки или сезонные вещи. Для решения этой задачи можно использовать старые подушки. После того как из них вытащить наполнитель, ткань превращается в удобные мешочки или сумки для хранения. Такие сумки могут быть отличной альтернативой пластиковым контейнерам и будут выглядеть гораздо эстетичнее.
— Это один из самых креативных способов использовать старые подушки, при этом не занимая лишнего места в шкафах, — говорит дизайнер Бен Харви.
Старые подушки можно переработать в декоративные элементы для стен. Для этого из них вынимается наполнитель, и ткань сшивается в мягкие панели, которые прикрепляются к стенам. Такой декор добавляет уюта и тепла в помещение, а также помогает улучшить звукоизоляцию, как Бен Харви:
— Это отличный способ добавить объема и текстуры в интерьер без использования краски или обоев, — объясняет дизайнер.
Старые подушки идеально подходят для создания лежанок для домашних животных. Чтобы превратить подушку в удобное место для вашего питомца, достаточно немного изменить ее форму и сшить чехол в соответствии с размером животного.
— Это отличный способ переработать подушки и сделать комфортную лежанку для четвероногого друга, — подсказывает Джессика Бандстра, специалист по дизайну интерьеров.
Для садоводов старые подушки могут стать полезным аксессуаром для работы в саду. Обернув подушку в прочную ткань, можно создать удобное место для коленей, которое защитит от грязи и травм. Особенно актуально это при посадке растений или обрезке кустарников.
Если вы хотите добавить оригинальности в свой сад или балкон, старые подушки можно использовать как основу для кашпо. Наполнив подушку мхом или завернув ее в водонепроницаемую ткань, вы получите необычные подставки для горшков. Это особенно подойдет для маленьких растений, так как такой декор выглядит мягко и органично.
Еще одна интересная идея — переделать старую подушку в дверной упор. Такая подушка будет удерживать дверь в открытом положении, при этом служить декоративным элементом. Для этого подходит любая большая подушка, которая уже не слишком хороша для сна, но еще вполне пригодна для использования в других целях.