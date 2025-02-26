6 новых способов использования старых подушек для дома и сада

Если старые подушки не подходят для сна, это вовсе не означает, что они бесполезны. С небольшой долей творчества и усилий, можно превратить их в стильные предметы интерьера, удобные аксессуары или даже создать оригинальные решения для сада. Превращение старых подушек в новые вещи не только помогает сократить количество отходов, но и добавляет вашему дому индивидуальности. Секрет в том, что подушки — это гораздо больше, чем просто предметы для сна.