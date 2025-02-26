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Posted 26 февраля, 14:24

Published 26 февраля, 14:24

Modified 26 февраля, 14:26

Updated 26 февраля, 14:26

10 новых способов использования старых подушек для дома и сада

6 новых способов использования старых подушек для дома и сада

26 февраля 2025, 14:24
Фото: Изображение Midjourney. 10 новых способов использования старых подушек для дома и сада
Многие из нас сталкиваются с проблемой старых, изношенных подушек, которые уже не годятся для сна, но и выбросить их жалко. Однако оказывается, что эти подушки могут стать основой для множества полезных и оригинальных вещей, которые можно использовать в интерьере или в саду.

Если старые подушки не подходят для сна, это вовсе не означает, что они бесполезны. С небольшой долей творчества и усилий, можно превратить их в стильные предметы интерьера, удобные аксессуары или даже создать оригинальные решения для сада. Превращение старых подушек в новые вещи не только помогает сократить количество отходов, но и добавляет вашему дому индивидуальности. Секрет в том, что подушки — это гораздо больше, чем просто предметы для сна.

Как можно использовать старые подушки

Из старых подушек можно сшить много интересных вещей для дома. Итак, как же переработать эти подушки?

1. Подушки для хранения вещей

Многие сталкиваются с проблемой хранения мелочей, таких как детские игрушки или сезонные вещи. Для решения этой задачи можно использовать старые подушки. После того как из них вытащить наполнитель, ткань превращается в удобные мешочки или сумки для хранения. Такие сумки могут быть отличной альтернативой пластиковым контейнерам и будут выглядеть гораздо эстетичнее.

— Это один из самых креативных способов использовать старые подушки, при этом не занимая лишнего места в шкафах, — говорит дизайнер Бен Харви.

2. Декор для интерьера: подушки как текстурированные панели

Старые подушки можно переработать в декоративные элементы для стен. Для этого из них вынимается наполнитель, и ткань сшивается в мягкие панели, которые прикрепляются к стенам. Такой декор добавляет уюта и тепла в помещение, а также помогает улучшить звукоизоляцию, как Бен Харви:

— Это отличный способ добавить объема и текстуры в интерьер без использования краски или обоев, — объясняет дизайнер.
Декор для интерьера: подушки как текстурированные панели
Декор для интерьера: подушки как текстурированные панели. Фото: GETTY IMAGES

3. Место для отдыха домашних питомцев

Старые подушки идеально подходят для создания лежанок для домашних животных. Чтобы превратить подушку в удобное место для вашего питомца, достаточно немного изменить ее форму и сшить чехол в соответствии с размером животного.

— Это отличный способ переработать подушки и сделать комфортную лежанку для четвероногого друга, — подсказывает Джессика Бандстра, специалист по дизайну интерьеров.

4. Плантация в саду: подушка для коленей

Для садоводов старые подушки могут стать полезным аксессуаром для работы в саду. Обернув подушку в прочную ткань, можно создать удобное место для коленей, которое защитит от грязи и травм. Особенно актуально это при посадке растений или обрезке кустарников.

5. Креативные подставки для кашпо

Если вы хотите добавить оригинальности в свой сад или балкон, старые подушки можно использовать как основу для кашпо. Наполнив подушку мхом или завернув ее в водонепроницаемую ткань, вы получите необычные подставки для горшков. Это особенно подойдет для маленьких растений, так как такой декор выглядит мягко и органично.

6. Подушка как дверной упор

Еще одна интересная идея — переделать старую подушку в дверной упор. Такая подушка будет удерживать дверь в открытом положении, при этом служить декоративным элементом. Для этого подходит любая большая подушка, которая уже не слишком хороша для сна, но еще вполне пригодна для использования в других целях.

#Ольга Харина#Все материалы авторов#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Декор
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