Сегодня в продаже можно найти гели от разных производителей, и часто на упаковке указано, что продукт «подходит для всех типов тканей» или «экологичный». Однако важно обратить внимание на состав и назначение продукта. Например, Green Drago (Green Drago) — это экологичный гель, состав которого на 90% состоит из природных компонентов. Он безопасен для окружающей среды и идеально подходит для тех, кто заботится о природе.