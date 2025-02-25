Водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии

Posted 25 февраля, 07:16
Published 25 февраля, 07:16
Modified 25 февраля, 09:19
Updated 25 февраля, 09:19
ДТП случилось 25 февраля, около 9 утра, на 49-м километре трассы Бакалы-Верхнеяркеево в Башкирии. По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший «Тойота Ленд Крузер» без водительского удостоверения, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Деу Матиз», за рулем которого находилась 40-летняя женщина. После столкновения внедорожник задел еще и попутный «Шевроле Лачетти» с 47-летней женщиной за рулем.
В результате ДТП водитель «Деу Матиз» скончалась на месте. Другие участники аварии не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Подробности происшествия выясняются.
Как ранее сообщал Mkset, на 20-м километре автодороги Урмантау-Бешевлярово в Салаватском районе произошла страшная авария с участием молодого водителя.