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Posted 25 февраля, 07:16

Published 25 февраля, 07:16

Modified 25 февраля, 09:19

Updated 25 февраля, 09:19

Женщина погибла на трассе в Башкортостане

Водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии

25 февраля 2025, 07:16
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Женщина погибла на трассе в Башкортостане

Авария с летальным исходом произошла в Илишевском районе, сообщает во вторник, 25 февраля, Госавтоинспекция РБ.

ДТП случилось 25 февраля, около 9 утра, на 49-м километре трассы Бакалы-Верхнеяркеево в Башкирии. По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший «Тойота Ленд Крузер» без водительского удостоверения, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Деу Матиз», за рулем которого находилась 40-летняя женщина. После столкновения внедорожник задел еще и попутный «Шевроле Лачетти» с 47-летней женщиной за рулем.

В результате ДТП водитель «Деу Матиз» скончалась на месте. Другие участники аварии не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Подробности происшествия выясняются.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, на 20-м километре автодороги Урмантау-Бешевлярово в Салаватском районе произошла страшная авария с участием молодого водителя.

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии
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