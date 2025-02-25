Великий Пост-2025 — что можно есть, список продуктов

Posted 25 февраля, 03:26
Published 25 февраля, 03:26
Modified 25 февраля, 03:26
Updated 25 февраля, 03:26
Великий пост продолжается семь недель. В 2025 году он начинается 2 марта в Прощеное воскресенье и длится вплоть до дня Пасхи 20 апреля.
Самые строгие по воздержанию:
В эти даты желательно вообще ничего ни есть и пить в течение дня только чистую воду. В остальные дни в основном предписано сухоядение. Это означает, что разрешается есть растительную пищу, но только в холодном виде.
Строгая диета не распространяется на некоторые дни Великого поста:
Следует отметить, что эти правила питания взяты из монастырского устава. То есть, обычным мирянам не обязательно строго их придерживаться. Особенно, если человек не может поститься по состоянию здоровья.
«Пост может повлиять на здоровье, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно быть особенно осторожными. Например, при гастрите, панкреатите, заболеваниях печени, сахарном диабете, болезнях нервной системы возможны обострения. Важно прислушиваться к своему организму, а при необходимости проконсультироваться с врачом», — советует врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Запрет распространяется на все продукты животного происхождения: мясные и молочные, яйца, различные сливочные соусы, сдобу и кондитерские изделия, в которых есть сливочное масло и яйца.
Список же разрешенных продуктов довольно обширен. В него входят:
Можно есть и хлеб, и макароны, выпечку и сладости. Но только если в их составе нет ничего молочного и яиц.
“Постное меню должно быть сбалансированным и разнообразным. Оно должно включать в себя достаточное количество белков, жиров и углеводов. Нельзя питаться только углеводами — например, есть одну картошку или макароны. Это создаст сильную нагрузку на организм и не обеспечит его всем необходимым, — объясняет Вера Сережина.
Алкоголь в Великий пост строго воспрещен. Но в выходные и праздничные дни можно позволить себе бокал красного вина.
Церковь советует обычным мирянам согласовывать свой календарь питания в Великий пост с врачами и духовными наставниками.
Во время Великого поста важно не голодать. Если вы всё время будете думать о еде, то весь смысл Великого поста утрачивается. Составьте разнообразное, но полноценное меню, чтобы не чувствовать себя обессиленным и опустошенным.
Вот несколько правил, которые помогут вам соблюдать Великий пост:
«Ошибка, которую часто совершают во время поста, — налегают на углеводы, потому что не добавляют в рацион достаточно белка. Из-за этого организм быстрее испытывает голод, и человек начинает есть больше, чем нужно. В итоге вместо очищения получается набор веса. Белки можно получать из бобовых — чечевицы, нута, маша. Из них можно готовить сытные блюда, например, котлеты. Также стоит включать в рацион соевый белок в виде сыра тофу — его можно жарить, добавлять в салаты», — рекомендует Вера Сережина.
В дни сухоядения допускаются в пищу следующие продукты:
Календарь питания по дням в Великий пост-2025
|
Дни недели
|
Первая неделя
03.03-09.03
|
Вторая неделя
10.03-16.03
|
Третья неделя
17.03-23.03
|
Четвертая неделя
24.03-30.03
|
Пятая неделя
31.03-06.04
|
Шестая неделя
07.04-13.04
|
Седьмая неделя
14.04-19.04
|
Понедельник
|
полное воздержание от любой еды, только вода
|
сухоядение
|
горячая пища, рыба и рыбные блюда
|
сухоядение
|
Вторник
|
сухоядение
|
Среда
|
сухоядение
|
горячая пища с растительным маслом
|
сухоядение
|
Четверг
|
сухоядение
|
сухоядение
|
горячая пища с растительным маслом
|
Пятница
|
сухоядение
|
полное воздержание от пищи
|
Суббота
|
горячая пища с растительным маслом
|
разрешается рыбная икра
|
горячая пища с растительным маслом
|
Воскресенье
|
разрешается рыба и рыбные блюда
|
Пасха — разрешается есть любые блюда
Выходить из поста нужно аккуратно. Не стоит сразу перегружать себя обильными блюдами на Пасху. Это большой стресс для организма, который может закончится проблемами с ЖКТ, предупреждает Вера Сережина:
«При выходе из поста не стоит сразу нагружать организм тяжелыми продуктами, особенно мясом, молочными продуктами. Начинать нужно с небольших порций, иначе может возникнуть нехватка ферментов для переваривания, что приведет к проблемам с желудком. Также в первые дни после поста не стоит употреблять алкоголь, так как это может усилить нагрузку на пищеварительную систему».
Строго следовать Великому посту обязаны лишь священнослужители и монахи. Если вы осознаете, что соблюдать все правила вам слишком сложно, то просто исключите из рациона запрещенные продукты и придерживайтесь постных блюд.