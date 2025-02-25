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Posted 25 февраля, 03:26

Published 25 февраля, 03:26

Modified 25 февраля, 03:26

Updated 25 февраля, 03:26

Что можно есть в Великий пост

Великий Пост-2025 — что можно есть, список продуктов

25 февраля 2025, 03:26
Фото: 1MI. Что можно есть в Великий пост
Великий Пост — самый длительный и строгий. Но это не значит, что запрещаются абсолютно все продукты. Расскажем, как питаться по дням в Великий Пост-2025, что можно и что нельзя есть, какими продуктами следует запастись.

Какие продукты можно есть в Великий пост-2025 — список

Великий пост продолжается семь недель. В 2025 году он начинается 2 марта в Прощеное воскресенье и длится вплоть до дня Пасхи 20 апреля.

Когда и что можно есть в Великий пост-2025

Самые строгие по воздержанию:

  1. Первый день Великого Поста — 3 марта 2025.
  2. Страстная Пятница — 18 апреля 2025.

В эти даты желательно вообще ничего ни есть и пить в течение дня только чистую воду. В остальные дни в основном предписано сухоядение. Это означает, что разрешается есть растительную пищу, но только в холодном виде.

Великий пост продолжается семь недель, со 2 марта до 20 апреля
Великий пост продолжается семь недель, со 2 марта до 20 апреля. Фото: 1MI

Строгая диета не распространяется на некоторые дни Великого поста:

  • разрешаются горячие блюда с добавлением растительного масла во все субботы и воскресения, в Праздник 40 Севастийских мучеников (22 марта 2025), в Великий четверг (17 апреля 2025), в Четверток Великого канона (3 апреля 2025);
  • можно включать в рацион рыбу и рыбные блюда: 7 апреля 2025 в Благовещение, 13 апреля 2025 в Вербное Воскресенье;
  • можно есть рыбную икру 12 апреля 2025 в Лазареву субботу.

Следует отметить, что эти правила питания взяты из монастырского устава. То есть, обычным мирянам не обязательно строго их придерживаться. Особенно, если человек не может поститься по состоянию здоровья.

«Пост может повлиять на здоровье, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно быть особенно осторожными. Например, при гастрите, панкреатите, заболеваниях печени, сахарном диабете, болезнях нервной системы возможны обострения. Важно прислушиваться к своему организму, а при необходимости проконсультироваться с врачом», — советует врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Фото: Вера Сережина

Список продуктов для Великого поста-2025

Запрет распространяется на все продукты животного происхождения: мясные и молочные, яйца, различные сливочные соусы, сдобу и кондитерские изделия, в которых есть сливочное масло и яйца.

Список же разрешенных продуктов довольно обширен. В него входят:

  • сырые, консервированные либо квашеные овощи;
  • мёд;
  • фрукты;
  • грибы;
  • соки;
  • бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох, соя;
  • сухофрукты;
  • орехи;
  • жареные семечки;
  • все виды зелени, в том числе спаржа, салат, брокколи;
  • злаковые: рис, пшено, гречка, геркулес, булгур;
  • оливковое либо растительное масло (кроме дней сухоядения).

Можно есть и хлеб, и макароны, выпечку и сладости. Но только если в их составе нет ничего молочного и яиц.

В период Великого поста разрешены к употреблению все виды фруктов
В период Великого поста разрешены к употреблению все виды фруктов. Фото: 1MI
Постное меню должно быть сбалансированным и разнообразным. Оно должно включать в себя достаточное количество белков, жиров и углеводов. Нельзя питаться только углеводами — например, есть одну картошку или макароны. Это создаст сильную нагрузку на организм и не обеспечит его всем необходимым, — объясняет Вера Сережина.

Алкоголь в Великий пост строго воспрещен. Но в выходные и праздничные дни можно позволить себе бокал красного вина.

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Как питаться в Великий пост-2025 по дням

Церковь советует обычным мирянам согласовывать свой календарь питания в Великий пост с врачами и духовными наставниками.

Во время Великого поста важно не голодать. Если вы всё время будете думать о еде, то весь смысл Великого поста утрачивается. Составьте разнообразное, но полноценное меню, чтобы не чувствовать себя обессиленным и опустошенным.

Вот несколько правил, которые помогут вам соблюдать Великий пост:

  • Ешьте бобовые. Чтобы из-за отсутствия мяса не возник дефицит белка, восполняйте его блюдами с бобовыми. Например, можно приготовить котлеты из чечевицы, лобио, гороховое пюре, хумус.
  • Добавьте сложные углеводы. Если вы ведете активный образ жизни, то блюда должны быть сытными. Готовьте овощные рагу, пасту с томатами, овсянку с грибами.
  • Ешьте первые блюда. Жидкая еда помогает наладить пищеварение. Первые блюда в Великий пост могут быть разнообразными: грибной, фасолевый, гороховый суп, постные щи, вегетарианский борщ.
  • Больше зелени и фруктов. Витамины и макроэлементы, содержащиеся в зелени и фруктах, помогут пополнить организм необходимыми веществами в Великий пост. Старайтесь каждый день есть салаты из свежих овощей и зелени, делайте частые перекусы из фруктов.
Первые блюда допускаются к употреблению в Великий пост и могут быть разнообразными
Первые блюда допускаются к употреблению в Великий пост и могут быть разнообразными. Фото: 1MI
«Ошибка, которую часто совершают во время поста, — налегают на углеводы, потому что не добавляют в рацион достаточно белка. Из-за этого организм быстрее испытывает голод, и человек начинает есть больше, чем нужно. В итоге вместо очищения получается набор веса. Белки можно получать из бобовых — чечевицы, нута, маша. Из них можно готовить сытные блюда, например, котлеты. Также стоит включать в рацион соевый белок в виде сыра тофу — его можно жарить, добавлять в салаты», — рекомендует Вера Сережина.

В дни сухоядения допускаются в пищу следующие продукты:

  • сырые, консервированные либо квашеные овощи;
  • мёд;
  • фрукты;
  • сухарики;
  • печеный картофель (холодный);
  • каши, запаренные горячей водой;
  • соки;
  • маринованные грибы;
  • сухофрукты;
  • орехи;
  • жареные семечки;
  • салаты свежие из капусты, свеклы, репы, редьки;
  • фруктовые салаты;
  • холодные супы — например, гаспаччо;
  • бутерброды с помидорами, авокадо, зеленью.
В дни сухоядения на Великий пост допускаются в пищу салаты свежие из капусты, свеклы, репы, редьки
В дни сухоядения на Великий пост допускаются в пищу салаты свежие из капусты, свеклы, репы, редьки. Фото: 1MI

Календарь питания по дням в Великий пост-2025

Дни недели

Первая неделя

03.03-09.03

Вторая неделя

10.03-16.03

Третья неделя

17.03-23.03

Четвертая неделя

24.03-30.03

Пятая неделя

31.03-06.04

Шестая неделя

07.04-13.04

Седьмая неделя

14.04-19.04

Понедельник

полное воздержание от любой еды, только вода

сухоядение

горячая пища, рыба и рыбные блюда

сухоядение

Вторник

сухоядение

Среда

сухоядение

 

горячая пища с растительным маслом

 

сухоядение

 

Четверг

сухоядение

сухоядение

горячая пища с растительным маслом

Пятница

сухоядение

полное воздержание от пищи

Суббота

горячая пища с растительным маслом

 

разрешается рыбная икра

горячая пища с растительным маслом

Воскресенье

разрешается рыба и рыбные блюда

Пасха — разрешается есть любые блюда

Выходить из поста нужно аккуратно. Не стоит сразу перегружать себя обильными блюдами на Пасху. Это большой стресс для организма, который может закончится проблемами с ЖКТ, предупреждает Вера Сережина:

«При выходе из поста не стоит сразу нагружать организм тяжелыми продуктами, особенно мясом, молочными продуктами. Начинать нужно с небольших порций, иначе может возникнуть нехватка ферментов для переваривания, что приведет к проблемам с желудком. Также в первые дни после поста не стоит употреблять алкоголь, так как это может усилить нагрузку на пищеварительную систему».

Строго следовать Великому посту обязаны лишь священнослужители и монахи. Если вы осознаете, что соблюдать все правила вам слишком сложно, то просто исключите из рациона запрещенные продукты и придерживайтесь постных блюд.

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