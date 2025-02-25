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Posted 25 февраля, 10:16

Published 25 февраля, 10:16

Modified 25 февраля, 12:30

Updated 25 февраля, 12:30

В Уфе вышел аудиогид (12+) по видовым точкам города

В Уфе вышел аудиогид (12+) по видовым точкам города

25 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.
В аудиогид «Город на горе» вошли 11 видовых точек, сам маршрут составляет около 8 км. Сам аудиогид собран и записан жителями Уфы.

Аудиогид «Город на горе: взгляд с высоты» следует по маршруту, который концептуально связан с географическим расположением Уфы на семи холмах и предлагает увидеть город с высоты природных и городских объектов и со стороны окружающих рек (видовые точки восточного склона Уфы от колеса обозрения «Иремель» до ТРЦ «Планета» — прим. ред.).

Как было заявлено на презентации социокультурного проекта «Развязка. Нам по пути», это третий аудиогид, созданный в рамках проекта. Так, ранее вышел «Бурлючий взгляд: по следам художника»: он рассказывает историю жизни и творчества Давида Бурлюка, одного из главных футуристов ХХ века, чье пребывание в Уфе и Башкортостане стало одной из ярких страниц в культурной жизни региона. Авторы попытались «вынести Бурлюка из музея»: маршрут построен по ключевым точкам города, где бурлила жизнь легендарного поэта и художника. Еще один аудиогид «Уфимское ожерелье: нам по пути» исследует район «Восточного выезда», местную флору и фауну, геологическое строение, историю и археологию этих территорий. Он основан на исследовательских прогулках с экспертами (орнитолог, археолог, дендролог, краевед, геолог) на восточном склоне города.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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