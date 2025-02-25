В Уфе снесли бар

Posted 24 февраля, 22:09
Published 24 февраля, 22:09
Modified 24 февраля, 22:16
Updated 24 февраля, 22:16
По словам чиновника, с начала 2025 года только в вверённом ему муниципалитете сравняли с землёй 28 незаконных объектов. Ларьки стояли на своих местах долгие годы, однако всё это время никаких документов, легализующих положение торговых объектов, фактически не было.
В последний раз власти ликвидировали три нелегальных киоска. Среди них, в частности, газозаправочная станция и небольшой бар, в котором торговали безалкогольными напитками.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе снесли пристрой, в котором располагались офис микрозаймов и бар.