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Posted 24 февраля, 22:09

Published 24 февраля, 22:09

Modified 24 февраля, 22:16

Updated 24 февраля, 22:16

В Уфе снесли 28 ларьков

В Уфе снесли бар

24 февраля 2025, 22:09
Фото: 1MI.

В Уфе снесли 28 ларьков

В башкирской столице продолжают сносить нелегальные киоски, отчитался глава Октябрьского района города Антон Тарасов во вторник, 25 февраля.

По словам чиновника, с начала 2025 года только в вверённом ему муниципалитете сравняли с землёй 28 незаконных объектов. Ларьки стояли на своих местах долгие годы, однако всё это время никаких документов, легализующих положение торговых объектов, фактически не было.

В последний раз власти ликвидировали три нелегальных киоска. Среди них, в частности, газозаправочная станция и небольшой бар, в котором торговали безалкогольными напитками.

Микрозаймы сравняли с землёй в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе снесли пристрой, в котором располагались офис микрозаймов и бар.

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