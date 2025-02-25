В Уфе обрушился дом

Инцидент произошел на улице Кирова, в самом сердце Уфы. С высоты с четвертого по седьмой этажи дома «посыпались» кирпичи, что вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей. Как сообщают источники, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, кирпичи обрушились внезапно и с грохотом, что, естественно, напугало прохожих.