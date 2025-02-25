В Уфе обрушился дом

Posted 25 февраля, 11:50
Published 25 февраля, 11:50
Modified 25 февраля, 15:01
Updated 25 февраля, 15:01
Инцидент произошел на улице Кирова, в самом сердце Уфы. С высоты с четвертого по седьмой этажи дома «посыпались» кирпичи, что вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей. Как сообщают источники, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, кирпичи обрушились внезапно и с грохотом, что, естественно, напугало прохожих.
Жители близлежащих домов немедленно обратились в управляющую компанию, чтобы сообщить о случившемся и потребовать оперативного решения проблемы. Причины обрушения пока не установлены. Возможно, это связано с износом здания, перепадами температур или некачественным ремонтом.
UPD: Управление гражданской защиты Уфы во вторник, 25 февраля, в 17:00 уточнили, что участок огородили и в ближайшее время специалисты приступят к демонтажу части облицовки.
UPD2: В 17:35 специалисты приступили к демонтажу опасного участка.
UPD3: После обрушения фасада дома на улице Кирова 99/2 в Уфе, Следственный комитет начал доследственную проверку, оценивая риски для жизни граждан и выясняя причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке из Башкирии.