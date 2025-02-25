В Уфе не летают самолёты — что происходит

Согласно табло, это рейс № Y7-4405 Уфа — Москва, который выполняет авиакомпания Nordstar. Он задерживается с 08:30 до 12:00. Также с 16:25 до 21:50 задерживается авиарейс № N4-254 Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind. Эти рейсы задержаны из-за позднего прибытия воздушных судов из других полётов.