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Posted 25 февраля, 06:14

Published 25 февраля, 06:14

Modified 25 февраля, 09:05

Updated 25 февраля, 09:05

Несколько авиарейсов задерживаются в Уфе

В Уфе не летают самолёты — что происходит

25 февраля 2025, 06:14
Фото: 1MI.

Несколько авиарейсов задерживаются в Уфе

Задержки серии авиарейсов произошли в аэропорту столицы Республики Башкортостан, следует из данных онлайн-табло учреждения во вторник, 25 февраля.

Согласно табло, это рейс № Y7-4405 Уфа — Москва, который выполняет авиакомпания Nordstar. Он задерживается с 08:30 до 12:00. Также с 16:25 до 21:50 задерживается авиарейс № N4-254 Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind. Эти рейсы задержаны из-за позднего прибытия воздушных судов из других полётов.

Кроме того, значится задержка рейса № N4-852 Уфа — Калининград с 05:25 до 12:10 этой же авиакомпании. Тут виновата погода в аэропорту назначения.

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По данным Приволжской транспортной прокураты, авиакомпании предоставят пассажирам все полагающиеся в таких случаях услуги.

Ранее Mkset писал большой текст о том, чем кормят уфимских пассажиров на борту воздушных судов. В меню представлены разнообразные блюда и закуски, которые могут удивить.

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