В Уфе не летают самолёты — что происходит

Posted 25 февраля, 06:14
Published 25 февраля, 06:14
Modified 25 февраля, 09:05
Updated 25 февраля, 09:05
Согласно табло, это рейс № Y7-4405 Уфа — Москва, который выполняет авиакомпания Nordstar. Он задерживается с 08:30 до 12:00. Также с 16:25 до 21:50 задерживается авиарейс № N4-254 Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind. Эти рейсы задержаны из-за позднего прибытия воздушных судов из других полётов.
Кроме того, значится задержка рейса № N4-852 Уфа — Калининград с 05:25 до 12:10 этой же авиакомпании. Тут виновата погода в аэропорту назначения.
По данным Приволжской транспортной прокураты, авиакомпании предоставят пассажирам все полагающиеся в таких случаях услуги.
Ранее Mkset писал большой текст о том, чем кормят уфимских пассажиров на борту воздушных судов. В меню представлены разнообразные блюда и закуски, которые могут удивить.