В Татарстане можно заключить контракт на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ

Posted 25 февраля, 14:55
Published 25 февраля, 14:55
Modified 25 февраля, 14:57
Updated 25 февраля, 14:57
Как передает «Татар-информ» со ссылкой на подполковника, начало формирования Африканского корпуса в регионе — это уникальное событие. Отбор проводится в Казани и Набережных Челнах.
Претенденты на службу в корпусе должны соответствовать определенным требованиям. В первую очередь речь идет о хороших показателях здоровья и способности работать в жарких климатических условиях. На службу принимаются граждане в возрасте до сорока пяти лет. Для специальностей, которые являются дефицитными, верхняя возрастная граница еще выше — пятьдесят пять лет. Для контрактников предусмотрены объемные курсы продолжительностью примерно три месяца, пишет inkazan.ru.
По словам Андрея Козлова, наиболее востребованными специалистами в корпусе являются танкисты, мотострелки, операторы дронов, переводчики, владеющие фарси, арабским, английским и французским языками.
Выплаты участникам Африканского корпуса — до 250 000 рублей в месяц. Помимо этого, для них предусмотрены выплаты в размере до двух с половиной миллионов рублей. Военнослужащим присвоят статус участников СВО и предоставят соответствующие льготы. Минимальный срок заключения контракта — 1 год.
Подробности о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также выплатах, премиях и льготах можно узнать, позвонив по телефону 117 или ознакомившись с информацией на сайте heroes-tatarstan.ru.