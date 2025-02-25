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Posted 25 февраля, 14:55

Published 25 февраля, 14:55

Modified 25 февраля, 14:57

Updated 25 февраля, 14:57

В Татарстане можно заключить контракт на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ

В Татарстане можно заключить контракт на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ

25 февраля 2025, 14:55
Фото: 1MI.
В Татарстане начался набор на военную службу в Африканском корпусе Министерства обороны РФ. Об этом рассказал Андрей Козлов, подполковник, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

Как передает «Татар-информ» со ссылкой на подполковника, начало формирования Африканского корпуса в регионе — это уникальное событие. Отбор проводится в Казани и Набережных Челнах.

Претенденты на службу в корпусе должны соответствовать определенным требованиям. В первую очередь речь идет о хороших показателях здоровья и способности работать в жарких климатических условиях. На службу принимаются граждане в возрасте до сорока пяти лет. Для специальностей, которые являются дефицитными, верхняя возрастная граница еще выше — пятьдесят пять лет. Для контрактников предусмотрены объемные курсы продолжительностью примерно три месяца, пишет inkazan.ru.

По словам Андрея Козлова, наиболее востребованными специалистами в корпусе являются танкисты, мотострелки, операторы дронов, переводчики, владеющие фарси, арабским, английским и французским языками.

Выплаты участникам Африканского корпуса — до 250 000 рублей в месяц. Помимо этого, для них предусмотрены выплаты в размере до двух с половиной миллионов рублей. Военнослужащим присвоят статус участников СВО и предоставят соответствующие льготы. Минимальный срок заключения контракта — 1 год.

Подробности о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также выплатах, премиях и льготах можно узнать, позвонив по телефону 117 или ознакомившись с информацией на сайте heroes-tatarstan.ru.

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