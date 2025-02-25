В Татарстане можно заключить контракт на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ

Претенденты на службу в корпусе должны соответствовать определенным требованиям. В первую очередь речь идет о хороших показателях здоровья и способности работать в жарких климатических условиях. На службу принимаются граждане в возрасте до сорока пяти лет. Для специальностей, которые являются дефицитными, верхняя возрастная граница еще выше — пятьдесят пять лет. Для контрактников предусмотрены объемные курсы продолжительностью примерно три месяца, пишет inkazan.ru.