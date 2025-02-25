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Posted 25 февраля, 10:08

Published 25 февраля, 10:08

Modified 25 февраля, 10:31

Updated 25 февраля, 10:31

В Минтруда Башкирии рассказали об онлайн-трудоустройстве

Уфимцы могут найти работу через Госуслуги

25 февраля 2025, 10:08
Фото: 1MI.

В Минтруда Башкирии рассказали об онлайн-трудоустройстве

Поиск работы может, в том числе, вестись через службу занятости населения, сообщили в Минтруда Республики Башкортостан UfacityNews.ru во вторник, 25 февраля.

Чтобы встать на учёт необходимо подать заявление о предоставлении господдержки в сфере занятости и резюме через личный кабинет ЕЦП «Работа в России». Для этого нужно, чтобы у вас имелась подтверждённая учётная запись в Госуслугах. На платформе «Работа в России» имеется пошаговая инструкция по подаче резюме и заявления.

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Также на сайте платформы вы сможете найти данные по средним зарплатам, доступности жилья, ценам и другим важным для принятия решения аспектам. Они представлены в удобном формате карты и на ней можно выбрать регион, который подходит по вашим запросам по уровню жизни, высокой зарплате и другим характеристикам.

Ранее Mkset писал, что в Республике Башкортостан определённым гражданам автоматически увеличили пенсию.

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