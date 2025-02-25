Уфимцы могут найти работу через Госуслуги

Чтобы встать на учёт необходимо подать заявление о предоставлении господдержки в сфере занятости и резюме через личный кабинет ЕЦП «Работа в России». Для этого нужно, чтобы у вас имелась подтверждённая учётная запись в Госуслугах. На платформе «Работа в России» имеется пошаговая инструкция по подаче резюме и заявления.