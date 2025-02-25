Уфимцы могут найти работу через Госуслуги

Posted 25 февраля, 10:08
Published 25 февраля, 10:08
Modified 25 февраля, 10:31
Updated 25 февраля, 10:31
Чтобы встать на учёт необходимо подать заявление о предоставлении господдержки в сфере занятости и резюме через личный кабинет ЕЦП «Работа в России». Для этого нужно, чтобы у вас имелась подтверждённая учётная запись в Госуслугах. На платформе «Работа в России» имеется пошаговая инструкция по подаче резюме и заявления.
Также на сайте платформы вы сможете найти данные по средним зарплатам, доступности жилья, ценам и другим важным для принятия решения аспектам. Они представлены в удобном формате карты и на ней можно выбрать регион, который подходит по вашим запросам по уровню жизни, высокой зарплате и другим характеристикам.
Ранее Mkset писал, что в Республике Башкортостан определённым гражданам автоматически увеличили пенсию.