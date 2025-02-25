В Башкирии задержали завербованного Украиной 17-летнего подростка

Агентом СБУ юноша стал случайно. Он начал профессиональное обучение, и парню потребовалась подработка. Ее молодой житель Башкирии решил найти в Telegram. Как говорит задержанный на допросе, работодатель, которым оказался сотрудник спецслужб Украины, вышел на него сам и предложил непыльные задачи по сдельной плате. Задания были самыми разнообразными — от рисования определённых граффити и постановочных антирелигиозных роликов до поездок в другие города и съёмок различных объектов.