mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 09:44

Published 25 февраля, 09:44

Modified 25 февраля, 10:21

Updated 25 февраля, 10:21

В Башкирии задержан 17-летний агент СБУ

В Башкирии задержали завербованного Украиной 17-летнего подростка

25 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI.

В Башкирии задержан 17-летний агент СБУ

В Республике Башкортостан задержан 17-летний подросток, выполнявший задания украинских спецслужб, сообщает РИА Новости во вторник, 25 февраля.

Агентом СБУ юноша стал случайно. Он начал профессиональное обучение, и парню потребовалась подработка. Ее молодой житель Башкирии решил найти в Telegram. Как говорит задержанный на допросе, работодатель, которым оказался сотрудник спецслужб Украины, вышел на него сам и предложил непыльные задачи по сдельной плате. Задания были самыми разнообразными — от рисования определённых граффити и постановочных антирелигиозных роликов до поездок в другие города и съёмок различных объектов.

Видео: РИА Новости

Среди прочего молодой человек собирал информацию о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. За это юноша получил около ₽60`000. Также его просили сделать фото медно-цинковых месторождений в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан. Но юноша отказался от этого задания, предложив масштабировать бизнес и нанять «бегунков».

На видео допроса подросток также отметил, что был «блестяще» задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечено, что отца юноши мобилизовали на СВО в 2022 году. Мужчина был ранен и теперь находится в медучреждении.

Ранее СМИ писали о плане Трампа по завершению СВО.

Читайте также:
Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и СШАПлан перемирия России и Украины по завершению СВО утёк из офиса ТрампаУфимский фельдшер прославился на СВО
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Украина#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Задержание#Подросток#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Спецслужбы#Белебей#Мелеуз#Хайбуллинский район#Янаул#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика