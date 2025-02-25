В Башкирии задержали завербованного Украиной 17-летнего подростка

Posted 25 февраля, 09:44
Published 25 февраля, 09:44
Modified 25 февраля, 10:21
Updated 25 февраля, 10:21
Агентом СБУ юноша стал случайно. Он начал профессиональное обучение, и парню потребовалась подработка. Ее молодой житель Башкирии решил найти в Telegram. Как говорит задержанный на допросе, работодатель, которым оказался сотрудник спецслужб Украины, вышел на него сам и предложил непыльные задачи по сдельной плате. Задания были самыми разнообразными — от рисования определённых граффити и постановочных антирелигиозных роликов до поездок в другие города и съёмок различных объектов.
Среди прочего молодой человек собирал информацию о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. За это юноша получил около ₽60`000. Также его просили сделать фото медно-цинковых месторождений в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан. Но юноша отказался от этого задания, предложив масштабировать бизнес и нанять «бегунков».
На видео допроса подросток также отметил, что был «блестяще» задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечено, что отца юноши мобилизовали на СВО в 2022 году. Мужчина был ранен и теперь находится в медучреждении.
Ранее СМИ писали о плане Трампа по завершению СВО.