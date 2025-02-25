В Башкирии выросли тарифы

Posted 25 февраля, 12:48
Published 25 февраля, 12:48
Modified 25 февраля, 12:52
Updated 25 февраля, 12:52
Так, рост расходов на сырье, зарплаты и логистику производители и переработчики мяса, молока и кондитерских изделий компенсировали подорожанием продукции.
Ощутимый вклад в рост цен в регионе внесло повышение ряда госпошлин и тарифов. Например, с значительно вырос размер госпошлин в ЗАГСах и региональные тарифы на нотариальные услуги.
Также заметно подорожали услуги в парикмахерских и маникюрных салонах и тд.
Из подешевевшего специалисты называют поддержанные иномарки, а также широкий ряд товаров для строительства и ремонта жилых помещений. Здесь причиной стало снижение спроса. Также магазины одежды предлагали хорошие скидки на сезонные товары.
В целом по России инфляция в январе составила 9,9%.
Ранее сообщалось о подорожании бензина в столице Республики Башкортостан.