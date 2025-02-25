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Posted 25 февраля, 12:48

Published 25 февраля, 12:48

Modified 25 февраля, 12:52

Updated 25 февраля, 12:52

В Башкирии выросла инфляция

В Башкирии выросли тарифы

25 февраля 2025, 12:48
Фото: 1MI.

В Башкирии выросла инфляция

В январе годовая инфляция в Республике Башкортостан выросла с 8,9% до 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Нацбанк по региону во вторник, 25 февраля.

Так, рост расходов на сырье, зарплаты и логистику производители и переработчики мяса, молока и кондитерских изделий компенсировали подорожанием продукции.

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Ощутимый вклад в рост цен в регионе внесло повышение ряда госпошлин и тарифов. Например, с значительно вырос размер госпошлин в ЗАГСах и региональные тарифы на нотариальные услуги.

Также заметно подорожали услуги в парикмахерских и маникюрных салонах и тд.

Из подешевевшего специалисты называют поддержанные иномарки, а также широкий ряд товаров для строительства и ремонта жилых помещений. Здесь причиной стало снижение спроса. Также магазины одежды предлагали хорошие скидки на сезонные товары.

В целом по России инфляция в январе составила 9,9%.

Ранее сообщалось о подорожании бензина в столице Республики Башкортостан.

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