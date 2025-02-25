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Posted 24 февраля, 22:00

Published 24 февраля, 22:00

Modified 24 февраля, 22:04

Updated 24 февраля, 22:04

В Башкирии снизят платежи за отопление

В Башкирии снизят платежи за отопление

24 февраля 2025, 22:00
Фото: 1MI.
Нововведения в сфере ЖКХ начнут действовать в Башкортостане, рассказываем их суть во вторник, 25 февраля.

Во всех регионах России, в том числе и Башкирии, разрешили использовать сезонный коэффициент потребления электроэнергии. Касаются изменения, правда, только негазифицированных домов, например, в СНТ.

Республика сможет применять сезонный коэффициент до 1,8 к объёмам потребления. В первом диапазоне это позволит поднять потребление энергии до 7020 кВт·ч в месяц, а во втором уже до 10,8 тыс. кВт·ч в месяц.

Пересчитывать стоимость жлектроэнергии будут с начала 2025 года.

Квитанции ЖКХ оказались обманом в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцам стали массово рассылать фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг.

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