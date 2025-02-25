В Башкирии снизят платежи за отопление

Posted 24 февраля, 22:00
Published 24 февраля, 22:00
Modified 24 февраля, 22:04
Updated 24 февраля, 22:04
Во всех регионах России, в том числе и Башкирии, разрешили использовать сезонный коэффициент потребления электроэнергии. Касаются изменения, правда, только негазифицированных домов, например, в СНТ.
Республика сможет применять сезонный коэффициент до 1,8 к объёмам потребления. В первом диапазоне это позволит поднять потребление энергии до 7020 кВт·ч в месяц, а во втором уже до 10,8 тыс. кВт·ч в месяц.
Пересчитывать стоимость жлектроэнергии будут с начала 2025 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцам стали массово рассылать фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг.