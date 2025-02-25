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Posted 25 февраля, 03:43

Published 25 февраля, 03:43

Modified 25 февраля, 08:41

Updated 25 февраля, 08:41

В Башкирии откроют новый порт

В Башкирии откроют новый порт

25 февраля 2025, 03:43
Фото: 1MI.
В Республике Башкортостан восстанавливают грузовой речной порт «Агидель» и создают портовую особую экономическую зону в одноимённом городе, сообщает Минтранс региона во вторник, 25 февраля.

Предприятие ООО «Башатомтерминал» провело здесь модернизацию и планирует ввести в эксплуатацию причал для заправки судов. Он уже снабжен всем нужным оборудованием и может приступать к работе в ближайшее время.

Фото: Минтранс РБ

Причал может принимать корабли с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. Таким образом, в предстоящую навигацию фирма сможет грузить дизель на танкеры, а также заправлять корабли. Также фирма собирается обеспечивать суда водой, принимать отходы и выполнять иные задачи.

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Ранее Mkset писал о том, что появится в бывшем уфимском кинотеатре «Победа» и сообщал, что в столице Республики Башкортостан планируется создать музей специальной военной операции.

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