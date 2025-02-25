В Башкирии откроют новый порт

Posted 25 февраля, 03:43
Published 25 февраля, 03:43
Modified 25 февраля, 08:41
Updated 25 февраля, 08:41
Предприятие ООО «Башатомтерминал» провело здесь модернизацию и планирует ввести в эксплуатацию причал для заправки судов. Он уже снабжен всем нужным оборудованием и может приступать к работе в ближайшее время.
Причал может принимать корабли с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. Таким образом, в предстоящую навигацию фирма сможет грузить дизель на танкеры, а также заправлять корабли. Также фирма собирается обеспечивать суда водой, принимать отходы и выполнять иные задачи.
Ранее Mkset писал о том, что появится в бывшем уфимском кинотеатре «Победа» и сообщал, что в столице Республики Башкортостан планируется создать музей специальной военной операции.