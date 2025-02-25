В Башкирии обновят многострадальные переправы

Posted 25 февраля, 09:20
Published 25 февраля, 09:20
Modified 25 февраля, 09:37
Updated 25 февраля, 09:37
Реконструкция, капремонт и ремонт будут проведены на мостовых объектах общей протяженностью 709 метров. Работы в 2025 году будут проводиться в Хайбуллинском, Кармаскалинском, Салаватском, Белорецком и других районах Республики Башкортостан.
По словам главы ведомства Любови Минаковой, эти мосты находятся на дорогах, которые ведут к туристическим объектам и основным трассам. Например, будет капитально отремонтирован мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе. Этим будет обеспечен безопасный проезд к границе с Оренбургской областью.
Все работы планируется завершить в этом году.
Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан построят два новых моста. Для этого придётся снести несколько домов.