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Posted 25 февраля, 09:20

Published 25 февраля, 09:20

Modified 25 февраля, 09:37

Updated 25 февраля, 09:37

В Башкирии отремонтируют десяток мостов

В Башкирии обновят многострадальные переправы

25 февраля 2025, 09:20
Фото: Минтранс Башкирии.

В Башкирии отремонтируют десяток мостов

Десять мостов отремонтируют по нацпроекту в Республике Башкортостан в 2025 году, сообщает Минтранс региона во вторник, 25 февраля.

Реконструкция, капремонт и ремонт будут проведены на мостовых объектах общей протяженностью 709 метров. Работы в 2025 году будут проводиться в Хайбуллинском, Кармаскалинском, Салаватском, Белорецком и других районах Республики Башкортостан.

По словам главы ведомства Любови Минаковой, эти мосты находятся на дорогах, которые ведут к туристическим объектам и основным трассам. Например, будет капитально отремонтирован мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе. Этим будет обеспечен безопасный проезд к границе с Оренбургской областью.

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Все работы планируется завершить в этом году.

Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан построят два новых моста. Для этого придётся снести несколько домов.

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