В Башкирии обновят многострадальные переправы

По словам главы ведомства Любови Минаковой, эти мосты находятся на дорогах, которые ведут к туристическим объектам и основным трассам. Например, будет капитально отремонтирован мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе. Этим будет обеспечен безопасный проезд к границе с Оренбургской областью.